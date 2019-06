Campesinos del Quindío reclaman predios en extinción de dominio

Más de 800 peticiones de restitución de tierras están pendientes por respuesta en el Quindío, según se denunció ayer durante un evento que buscaba darle respuestas a los reclamantes de predios en el departamento, sin embargo no se presentaron delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por lo que el proceso seguirá en suspenso.

Según el veedor del agro en el departamento, José Alfredo Bernal, aunque se presentaron más de 1.600 familias, se inscribieron 800 en los procesos de restitución sin embargo “a la fecha no hay ninguna respuesta, no hay ningún formulario oficial, no se han entregado predios cuando las tierras existen y están en manos de testaferros, es por esto que le estamos solicitando al Gobernador del Quindío que haga cumplir la ley”.



Para Bernal, en el departamento hay reconocidas fincas como Pisamal, La Cauchera y otras ubicadas en Circasia, Córdoba y La Tebaida que deberían ser entregadas a los campesinos del Quindío, no obstante por ejemplo en el caso de Pisamal “solo les entregaron 80 hectáreas a 83 núcleos familiares, es decir menos de una cuadra por familia cuando debe ser entre 4 y 10 hectáreas por familia. Lo mismo pasó en otros predios por eso estamos pidiendo reasignación de familias y predios como lo ordena el decreto 902 de 2017”.



Cabe recordar que la hacienda Pisamal, por años estuvo al servicio del narcotráfico y hace dos meses fue objeto de una acción preventiva de la Procuraduría General de la Nación que instó a la ANT y a la CRQ a iniciar acciones para recuperar este predio por lo que aplicaron la cláusula resolutoria para proteger la hacienda y destinarla a la construcción de lo que sería el Parque Regional de la Guadua. Pisamal fue incautada a un narcotraficante y luego estuvo en manos de un ingenio azucarero.



El representante del Sindicato de trabajadores del agro, Movimiento Sin Tierra, Javier Soto Salazar, dijo que es irónico que la Agencia Nacional de Tierras no haya hecho presencia ayer en la reunión con los campesinos “cuando hace un mes y medio sí vinieron para adelantar procesos de extinción de dominio de la hacienda Pisamal dizque para un proyecto turístico y ambiental cuando esas 500 hectáreas deben ser adjudicadas a los campesinos del Quindío para cubrir las necesidad”.



Agregó que “las tierras de extinción de dominio son tierras que tienen guardadas para los ladrones de cuello blanco porque llega un parlamentario y sí se la dan”.



Representantes campesinos y sindicatos decidieron que enviarán un derecho de petición a la ANT para que se adelante una audiencia pública y se expliqué qué ha pasado con los procesos de extinción de dominio en el Quindío.



Por su parte la defensora del pueblo en Quindío, Luisa León, señaló que aunque la Gobernación del Quindío ha liderado la realización de mesas de seguimiento a estos procesos “son mesas sin fruto porque es directamente la ANT la que debe responder pero lamentablemente hoy no vinieron sus delegados. Llevamos dos años en estas mesas pero la Agencia es la que debe dar un lineamiento de qué va a pasar con las personas que tienen que ser restituidas”.



Durante la reunión, el procurador delegado de Tierras, Diego Trujillo, afirmó que “la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional esa urgente declaratoria para que partamos de cero en el asunto de tierras y se haga una gran mesa nacional que ponga a agroindustriales, campesinos, Gobierno Nacional con las cartas en la mesa y qué se va a hacer con la tierra y aplicar la reforma agraria que está en el acuerdo de paz y en nuestra constitución”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO