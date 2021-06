Campesinos de Meta y Guaviare rompen diálogos con voceros del Gobierno

Tras romper el dialogo exploratorio que adelantaban los campesinos del sur del Meta y Guaviare con los voceros del Gobierno Nacional, anunciaron que vuelven a las calles, pero aun no han definido el destino que tomarán.



Leiner Méndez, vocero de los campesinos que se estaban concentrados desde 13 de mayo pasado en las instalaciones de los colegios Inem y Bachillerato Femenino, aseguró que se habían hecho cuatro acuerdos mínimos con los voceros del Gobierno y el acompañamiento de la Gobernación del Meta.



Los acuerdos incluían el desmonte del Plan Artemisa que adelanta la Fuerza Pública en los parques nacionales, el reconocimiento de las vocerías campesinas para el dialogo y la garantía de una instancia internacional en la mesa de diálogo, una vez se habiliten las conversaciones.



Así mismo, el reconocimiento del Gobierno Nacional de la violación de los derechos humanos en las movilizaciones que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril, enumeró Méndez, firmante del acuerdo de paz por parte de las Farc y líder del Espacio Territorial de Reincorporación y Normalización de Colinas (Guaviare).



No obstante, la firma de esos acuerdos mínimos suscritos el pasado 29 de mayo, se presentaron incumplimientos, sostiene Méndez, con la captura de unos campesinos en el río Inírida y fumigaciones con glifosato a cultivos de coca en Cachicamo (Guaviare).



Por esa razón, prosiguió el vocero de los campesinos, “presentamos un documento de protocolo de garantías para permanecer en la movilización y el retorno al territorio, para que no ocurra lo que históricamente siempre pasa después de las movilizaciones, que comienzan los señalamientos y las capturas”.



Y como el Gobierno no firmó estos protocolos “decidimos replantear la situación, salimos de los colegios donde estábamos concentrados, hoy llegamos a Buenavista, pero no hemos definido que este sea el lugar donde vamos a permanecer o si vamos a avanzar”, dijo Méndez.



A Villavicencio, recordó, “llegamos 2.500 campesinos, indígenas y excombatientes de las Farc y la mayoría nos mantenemos, otros han regresado y se están reorganizando para reiniciar la movilización”.



Con relación a la forma como obtiene los recursos para mantener la movilización aseguró que “los alimentos, medicamentos -y elementos de aseo personal- se proveen a través del acuerdo que suscribimos las comunidades con aportes económicos o de alimentos que se producen en esas regiones como yuca, plátano y carne, que nos aportan quienes no están participando de las movilizaciones”.



Tras salir de la concentración de los colegios Inem y Bachillerato Femenino, ubicados en el área urbana de Villavicencio, los campesinos marcharon por la vía antigua a Bogotá hasta el sector de Buenavista, y están pernoctando temporalmente en las instalaciones del colegio Guillermo Cano Isaza.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

Villavicencio