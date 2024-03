Campesinos de La Mojana denuncian que la ANT entregó una finca en medio de pantanos

La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Unidos Pro Mojana conformada por 48 familias campesinas del municipio de Majagual denunciaron que la finca que les entregó la Agencia Nacional de Tierras el pasado 13 de enero del año en curso, es improductiva, porque sólo pantanos hacen parte del territorio.



Así se lo hicieron saber al Presidente Gustavo Petro en una comunicación que le enviaron, donde además le solicitan su intervención para que les solucione la problemática que ahora enfrentan, porque no tienen tierras para cultivar.



La finca entregada a las 48 familias se denomina Santafé, con 515 hectáreas. Se encuentra ubicada en el corregimiento de Miraflores, en la zona rural de Majagual (Sucre).



La entrega de la tierra se hizo en un acto protocolario presidido por Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, con la presencia de la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes y funcionarios del nivel regional.



Amado Torrente Vega, uno de los beneficiados con la entrega de la tierra dijo que no tienen ninguna posibilidad de hacer una labor de cultivo en la finca, porque solamente está conformada por humedales.



“Hemos recorrido las 515 hectáreas por grupos de personas que conformamos y lo que se ha encontrado es pura agua. Esta es una tierra improductiva, nosotros estamos cruzados de brazos, porque no se puede meter nada para trabajar”, dijo.



De igual manera dijo que la finca no tiene acceso, no tiene una entrada, ni una salida, porque a su alrededor existen propiedades privadas, con un problema de servidumbre, que para ingresar a ella hay que pedir permiso a los vecinos.



“Lo que nos entregaron fue un lote baldío. Sabemos que el quien era el dueño de la finca lo que tenía era un criadero de búfalos y ni siquiera los animales que estaban en esta propiedad fueron productivos, porque muchos se ahogaron”, indicó.

Los campesinos señalaron que son tierras bajas, que si no se pudieron ni criar a los búfalos, como van ellos a poder producir esa tierra.

Que intervenga el Presidente Petro

Miembros de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Unidos Pro Mojana pidieron la intervención del Presidente Gustavo Petro, para que a través de una comisión se haga un estudio sobre la tierra y saber si se puede adecuar.

“Si no se puede hacer la adecuación, pedimos que nos reubique en otra parte y esta finca se deje como una reserva natural, porque aquí hay más de 150 especies de animales, como ponche, manatí, guacharacas, tortugas, galápagos. Esta es una parte húmeda y ahí se han criado”, explicó.



Por su parte el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega dijo, que la finca no está conformada por humedales, ni zapales.



“Hay una tierra como en todo La Mojana que se inunda en períodos del año y lo que se nos ha explicado acá en varias oportunidades, es que es una cultura anfibia, donde en una época del año se siembra y en otra se puede hacer pesca”.



“Porque si decimos que en La Mojana no se pueden comprar tierras, sacamos como 11 territorios y creo que las familias quieren que les compren tierras en esta región y eso es lo que estamos haciendo”, precisó.



Por intermedio de Yonairo Sáenz, miembro de la Corporación para la Defensa de Región Mojana –Codemojana-, se busca con la Alta Consejería para las Regiones, una solución, porque al parecer con la Agencia de Desarrollo Rural no lograron nada.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo