El bloqueo de los campesinos de la subregión Mojana a la altura del puente sobre el río San Jorge en La Apartada de Ayapel (Córdoba) entre Planeta Rica y Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño y la Costa Caribe en general es indefinido.



Manifestaron sus líderes que indefinido, o por lo menos hasta que funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos lleguen al corazón del paro con los contratos en la mano que certifiquen el comienzo de los trabajos de cierre en la ruptura de cara de gato.



Bloqueado el paso entre la Costa y el interior del país

Campesinos de la Mojana bloquearon vía nacional. Foto: archivo particular

Nos han bailado el indio con los anuncios sobre el comienzo de los trabajos y han sido sólo mentiras. Que iniciaban a finales de diciembre y comienzo del año 2023, luego el 15 de enero y nada. FACEBOOK

Así lo ha manifestado Rodrigo García, uno de los líderes de la protesta, quien dijo que las comunidades de los 11 municipios de La Mojana en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, se sienten burlados por el Gobierno Nacional.



“Nos han bailado el indio con los anuncios sobre el comienzo de los trabajos y han sido sólo mentiras. Que iniciaban a finales de diciembre y comienzo del año 2023, luego el 15 de enero y nada. Por eso tomamos la decisión de protestar para que nos puedan prestar atención”, dijo.



En estos momentos el bloqueo de la Troncal de Occidente se cumple en las dos cabeceras del puente sobre el río San Jorge, en Ayapel (Córdoba) y las filas de los vehículos son interminables.



Se estableció que en el lugar permanecen campesinos, productores de arroz, ganaderos, pescadores, la comunidad en general de los municipios de Majagual, Guaranda, Sucre (Sucre), Achí, San Jacinto del Cauca, (Bolívar). Ayapel en Córdoba y Nechí en Antioquia, además desde San Benito Abad, San Marcos, Caimito y La Unión en el San Jorge sucreño.



De acuerdo con la información emitida por el Instituto Nacional de Vías -Invías-, no hay una ruta alterna para las personas que quieran viajar desde las ciudades cercanas de Córdoba, Sucre y Bolívar hacia Antioquia y viceversa.

De labriegos a mendigos

Bloqueos en vía nacional Foto: archivo particular

La verdad no comprendemos lo que está pasando, qué es lo que quiere este gobierno, porque si es el del cambio y la vida y lo que tenemos es hambre, necesidades y muerte FACEBOOK

Rodrigo García fue enfático al señalar que el actual Gobierno Nacional los ha sacado de sus labores como campesinos para convertirlos en pescadores y ahora en mendigos, porque les ha tocado salir a pedir para sobrevivir.



“Estamos decepcionados del Gobierno Nacional, somos personas que contribuimos para elegir al presidente actual, el gobierno del cambio y lo que hemos tenido es una reversa. No hemos avanzado, ahora somos más pobres que hace un año, tenemos menos recursos”.



“La verdad no comprendemos lo que está pasando, qué es lo que quiere este gobierno, porque si es el del cambio y la vida y lo que tenemos es hambre, necesidades y muerte”, indicó.



Precisaron que esperan además que el Gobierno Nacional lleve al sitio de cara de gato maquinaria especializada para iniciar el cierre.



“No cualquiera maquinaria, sino lo que se necesita para sacar adelante la obra, no es que van a llegar con una draga pequeña, queremos maquinaria acorde al problema”, indicó.



Esperan la presencia en el lugar de las ministras de Agricultura y de Medio Ambiente que muy posiblemente estarán en Sincelejo y lleven soluciones, pero que hasta el momento ningún funcionario ha llegado.

Que cierren de cara de gato

Facebook Twitter Linkedin

La Mojana tiene una extensión de 450.000 hectáreas y está ubicada sobre las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Foto: Fondo de Adaptación

Para los líderes del bloqueo, el principal objetivo es el cierre de la ruptura en el sector de cara de gato, lugar por donde ingresan las aguas del río Cauca hacia los 11 municipios, con veredas y corregimientos ocasionando las inundaciones.



“El único objetivo para empezar es el cierre de cara de gato, luego que se cumpla con el documento Conpes donde están consignadas las obras hidráulicas, con las 33 compuertas y el dragado de caños y ciénagas, para regular el paso de las aguas del río Cauca”, explicó el líder social.



De igual manera dijo que se incluye también la ampliación del llamado Canal de La Esperanza, que era antiguo recorrido que tenía el río Cauca.



“Esto servirá para que bajen las aguas en su recorrido por cara de gato y también las inundaciones”, señaló.



Afirmó además, que si se han demorado dos años con las inundaciones, no importa el tiempo que van a permanecer en la protesta esperando el anuncio de la ayuda del Gobierno Nacional.

Protesta pacífica

Ratificaron que la protesta es pacífica, que tiene el acompañamiento de las autoridades, de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, pero que no les queda otra alternativa, sino salir a las carreteras a protestar para que los atiendan.



Desmintieron un comunicado reciente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos donde informan sobre la presencia de sus funcionarios en el sitio conocido como El Cauchal atendiendo a las comunidades.



La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos informó además en el comunicado que iniciaron un proceso de contratación para las obras de intervención en el cierre de cara de gato.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo