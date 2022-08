Los campesinos, pequeños y medianos ganaderos de la región Mojana en Sucre completaron dos años sin sembrar un grano de arroz y productos de pancoger, situación que los mantiene pasando hambre.



La información la confirmó el habitante de la región, trabajador de la tierra, Ferney Araque, quien al igual que 197 familias vive en la vereda El Indio, en la zona rural de Majagual en medio de las aguas.



“Tenemos una situación de hambruna, las necesidades están por encima de todas las cosas acá en la región, nos entregan unas pocas ayudas después de tener que protestar para lograrlo, pero el hambre regresa nuevamente”, dice este líder de la región.



Azotados por diferentes dificultades

ocasionadas por la ola invernal

Los campesinos de esta zona del sur de Sucre pidieron en primer lugar la entrega de alimentos para sus animales, después de enterarse de más de 500 toneladas de silo habían llegado a la región y ellos no recibieron un solo bulto.



Explica el líder Ferney Araque que la situación se ha complicado en los más recientes días ante el incremento del río Cauca, al parecer ocasionado por la abertura de las compuertas en el embalse de Hidroituango.



“Estamos siendo azotados por diferentes dificultades ocasionadas por la ola invernal. Necesitamos ayuda, porque entre más lleguen los beneficios, mejor para nuestras familias”, denuncia.



“No estamos viviendo los menores momentos, con dos años sin cultivar, no hay trabajo, no tenemos hacia donde estirar la mano, porque hasta los animales de corral los hemos tenido que vender”, dijo.

El poco ganado que les quedó no se

encuentra en el mejor estado

Recientemente recibieron unos mercados que por familia conformada mínimo por cinco personas que les demoran entre tres y cuatro días.



“Después de ahí no sabemos qué nos espera, porque mientras las compuertas de hidroituango estén abiertas, nosotros acá en las tierras bajas de La Mojana siempre vamos a estar inundados”, contó.



El poco ganado que les quedó no se encuentra en el mejor estado y lo quieren que la economía en la región se reactive.



“No sé de qué forma, pero debe haber una solución para todo esto”, indicó.



Pidió el apoyo de los congresistas de Sucre, Córdoba y Bolívar para buscar la solución a la problemática de inundaciones que conlleva a la hambruna, la falta de trabajo, las afectaciones de las familias y a una economía en cero.

Entrega de ayudas

El coordinador de la Unidad de Riesgos en Sucre Luis Fernando Vergara anunció recursos por 2.500 millones de pesos que serán utilizados para atender la emergencia en Sucre por la primera temporada de lluvias.



Dijo de igual manera que ante el Consejo Departamental de Riesgos se hizo la socialización de un decreto que permite el aporte de maquinaria amarilla para las zonas más afectadas, especialmente por los taponamientos que se producen en ríos y ciénagas por material vegetal, lo que afecta las faenas de pesca.



Precisó que se entregarán aportes a los campesinos, pequeños y medianos ganaderos para que inicien una reactivación económica.



