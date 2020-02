Lo que piden campesinos de La Macarena para liberar a dos soldados

Al tiempo que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, y la Fiscalía hacen fuertes anuncios de protección y restablecimiento de los parques naturales ubicados en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEN), se conocieron las 14 peticiones que están haciendo los campesinos en desarrollo del diálogo que lidera la Defensoría del Pueblo y que también busca la liberación de dos soldados que tienen retenidos desde el pasado fin de semana.

La primera petición de los campesinos, que se están concentrando en la vereda El Tapir, en La Macarena, en límites de los departamentos de Meta y Caquetá, señala la necesidad de una gobernanza ambiental para la paz consiste en genera un régimen especial de defensa de la vida de las comunidades campesinas.



La segunda solicitud contempla la concertación con Parques Nacionales del trámite de un proyecto de ley que permita la convivencia de los campesinos en los parques naturales La Macarena, Tinigua y Picachos, ubicados en la AMEN.



Solicitan la revisión, construcción y actualización participativa de una estrategia concertada para el cierre de la frontera agrícola a través de planes participativos, y que se adelante se establezca una auditoría controlada de los recursos destinados por el gobierno colombiano y la cooperación internacional para la protección y mantenimiento de las áreas protegidas.

Los campesinos también piden que haya un tratamiento especial sobre las actividades productivas existentes, que resuelva las necesidades de las comunidades y que afectan las áreas de especial interés ambiental.



Los colonos asentados en los parques de la AMEN creen que es muy importante fortalecer los espacios de gobernanza local que permitan crear rutas de resolución de conflictos sociales y ambientales.



El séptimo punto del pliego de peticiones de los campesinos contempla la convocatoria de las instancias comprometidas con la sustitución de cultivos de uso ilícito, para dar cumplimiento al punto cuarto del acuerdo del Gobierno con las Farc y dar solución inmediata a las familias excluidas del plan nacional de sustitución de cultivos (PNIS).

Las comunidades campesinas consideran fundamental hacer un diagnóstico y caracterización de las familias campesinas asentadas en los parques nacionales de la AMEN, para actualizar los planes de manejo ambiental y de producción campesina.



También piden la zonificación ambiental del área de parques para delimitar la frontera agrícola, actualización, ampliación y caracterización del inventario de áreas de manejo especial.



Los campesinos solicitan la formalización de la infraestructura existente, la regulación de la tenencia y de la propiedad de la tierra, en cumplimiento del acuerdo uno del Gobierno con las Farc, el pago de incentivos para la preservación y restauración de las áreas de especial interés ambiental y fomentar alternativas productivas para los campesinos.

Prisión domiciliaria a cuatro personas

Mientras tanto, la Fiscalía anunció que cuatro de las veinte personas capturadas en los operativos desarrollados por la fuerza pública tras los incendios forestales en los parques nacionales, imputadas por los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de recursos naturales e incendio, quedaron bajo detención domiciliaria: Eguidio Guillén Tabares, Esteban Medina, Israel Patiño Buitrago y Yadira Ordóñez.



A las otras 16 personas detenidas en situación de flagrancia, por invadir las áreas de protección ambiental, los jueces les impusieron medidas no privativas de libertad, pero siguen vinculados a la investigación y no podrán salir del país.



La Fiscalía, así mismo, prohibió la producción y comercialización de ganado en los parques nacionales Tinigua y Picachos y para ello dispuso que Fedegán y el ICA suspendan los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización de semovientes y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado.



Así mismo, para detener el crecimiento poblacional en los parques naturales, los alcaldes de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena y Uribe (Meta) no podrán expedir certificaciones de colonos ni autorizar la permanencia de personas en los parques.



El Banco Agrario tampoco podrá aprobar créditos para proyectos productivos en la Amazonia y las Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía avanzará en la identificación de las cabezas de ganado existente en los parques Tinigua y Picachos con el fin de imponer medidas acautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los semovientes.



VILLAVICENCIO