A pocos días de cumplirse un mes desde que una avalancha arrasó con 160 casas, cuatro escuelas y destruyó por completo un caserío, los habitantes de El Tarrita, en zona rural de Ábrego, en Norte de Santander, improvisaron un medio de transporte para que los viajeros puedan llegar a sus destinos ante la falta de soluciones por parte del Estado.

Se trata de un teleférico artesanal diseñado con guayas y una canastilla de metal. El improvisado dispositivo es usado por cientos de viajeros que en cuestión de minutos cruzan el río Tarra y el área devastada.



Lusary Jácome, abogada y habitante de El Tarrita, afirmó que las familias afectadas no han recibido atención oportuna y que la habilitación de la vía tardaría varios meses.



“Hace dos días hubo una creciente que dañó algunos pasos o puentes hamaca que habían construido los campesinos. Ahora se debe caminar por la montaña y luego se cruza por el teleférico. No se pueden subir mercancías o productos que sean muy pesados. El paso tiene un valor de 10.000 pesos”, indicó la lideresa.

El uso del primitivo teleférico o mejor conocida como ‘tarabita’ está sujetado por troncos de madera a ambos lados del río, y una canastilla que se asegura a un cable por medio de una polea.



Casi un mes de la avalancha en El Tarrita ⚠️



- Estudiantes de cuatro I.E. sin clases.

- Pérdidas económicas ascienden a 10 mil millones de pesos.

- Solo 1.7 km recuperados de 5 km afectados.

- Familias sin dinero para pagar primer mes de arriendo.



📷 Cortesía para @ELTIEMPO pic.twitter.com/fQoCpunbsc — Andrés Carvajal Suárez (@andrescsk) June 26, 2023

Quienes transitan por este importante eje vial usan el teleférico para hacer el transbordo y para evitar un largo viaje por la ruta alterna: Cúcuta – Pamplona – Bucaramanga – Aguachica – Ocaña.



Un grupo de 10 personas se distribuyen los turnos para operar el teleférico y les recuerdan a los pasajeros que viajen con poco equipaje.



“No hay uso de arnés de seguridad y el riesgo es inminente, ya se han informado los peligros pero la comunidad insiste en usar el dispositivo. En caso de ocurrir un accidente, nos tomaría mucho tiempo acceder al área debido al lodo y al caudal del río en la zona baja”, explicó uno de los socorristas.

Las empresas de transporte público han tenido que acceder a realizar transbordos, pero hasta la fecha mantienen la restricción a mujeres embarazadas y menores de edad, debido al esfuerzo físico que implica cruzar la zona afectada.



Por su parte, Lusary insiste en que hasta la fecha las familias no han recibido las ayudas prometidas por el gobierno nacional y departamental.



“Solicitamos con urgencia las ayudas para pagar los arriendos, muchas familias se fueron a vivir a Ábrego y a otras poblaciones; y no tienen el dinero para pagar el primer mes de arriendo. Los estudiantes también imploran una solución para recibir las clases y no retrasar su proceso académico”, afirmó Jácome.



¿Cómo van los trabajos?



Hasta la fecha, el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha removido 51.000 metros cúbicos de material depositado sobre la carretera. De los cinco kilómetros arrasados por la avalancha, se han logrado recuperar 1,77 kilómetros.



“A lo largo de la semana, las actividades de remoción entraron en la fase más compleja puesto que en el sector del Tarrita (que es el punto más bajo) los operarios tuvieron que lidiar con grandes acumulaciones de lodo que llegan hasta 10 metros de altura sobre la vía”, señaló la entidad.

Avalancha se registró hace un mes. Foto: Cortesía

El área donde se llevan a cabo los trabajos permanece bajo constante monitoreo en prevención de cualquier eventualidad. Al menos 14 máquinas entre cargadores, retro orugas, volquetas, camiones con combustible y camionetas, avanzan en la apertura del corredor vial.

Los gremios de Norte de Santander indicaron que las pérdidas económicas ascienden a 10.000 millones de pesos y que los sobrecostos de los fletes por la ruta alterna oscilan entre 850.000 y 1'700.000 por trayecto.



"En total, se estima que alrededor de 4.849 trabajadores se han visto perjudicados por el cierre de la vía (...) 87.208 toneladas de carga han sido impactadas por el cierre", indicó la Andi, seccional Norte de Santander.



La avalancha se registró el pasado 31 de mayo y afectó a veredas de los municipios de Villa Caro, La Playa de Belén y Ábrego. Una mujer falleció y varias personas fueron rescatadas en helicóptero.

Andrés Carvajal

Para EL TIEMPO

CÚCUTA