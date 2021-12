Hay preocupación en Argelia, sur del Cauca, luego de que la estructura 'Carlos Patiño', disidencia de las Farc, declarara un paro armado indefinido en ese municipio.



A través de mensajes y panfletos, el grupo armado señaló que a partir de las 6 de la tarde del pasado sábado ninguna persona puede movilizarse en la vía que conduce a Balboa.

Advirtieron que de no acatar las órdenes incinerarán los vehículos y las personas serán declaradas objetivo militar.



Horas antes de declararse el paro armado, dos vehículos tipo cisterna que transportaban más de 15 mil galones de combustible fueron interceptados por hombres armados que después de detener los automotores y de hacer descender a los conductores le prendieron fuego a los vehículos.



El hecho ocurrió en el sector conocido como 'El Cruce de San Alfonso'.



“Estos narcoterroristas siguen afectando a la población civil, ya no con campos minados, ahora es con estos camiones con combustible”, aseveró el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general John Jairo Rojas.



Ante la situación, campesinos cocaleros dieron a conocer que no realizarán labores correspondientes al manejo de la coca, a causa de este paro armado y que tampoco sacarán a los militares como lo exige el grupo armado.



“Recurren a medidas ortodoxas sin medir las consecuencias y a los menos escuchados nosotros los campesinos", dice el comunicado emitido por los campesinos cocaleros.



"Si aquí paramos todos, todos aguantamos hambre, Frente Carlos Patiño ustedes también tienen boca y a diferencia de los campesinos, ustedes son unos vividores mantenidos por lo que los campesinos producimos", agrega el texto.



Además, señalan que no descartan la posibilidad de armarse, con el fin de enfrentarse contra esta disidencia y así "recuperar la soberanía del territorio".



El personero Daniel Imbachí indicó que son más de 20.000 ciudadanos que han detenido sus actividades. “Todo el municipio está en confinamiento”, aseveró.



Las amenazas también afectaron el desarrollo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud en Argelia.



Inicialmente, se indicó que los docentes que fueron designados como jurados en el proceso democrático quedaron atrapados, pues las actividades en la población fueron paralizadas como consecuencia de las amenazas.



Hubo abstencionismo en un 95 por ciento.



Desde hace más de dos meses, enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública han hecho que población de los corregimientos de La Belleza, Sinaí, El Plateado y el Mango hayan tenido que desplazarse.



La situación humanitaria ha dejado varios civiles y disidentes muertos, así como más de 6.000 desplazados.



Hasta los niños han quedado en medio de las balas como se observa en varios videos.

