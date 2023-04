Las deficiencias en las comunicaciones son una constante en las zonas rurales de los municipios del Tolima ubicados en cercanías del Volcán Nevado del Ruiz, principalmente en los municipios de Murillo, Villahermosa, Herveo y Casabianca,



En La Cabaña, la vereda del municipio de Murillo más próxima al volcán, los campesinos afirmaron que “la señal de celular es muy mala”.



“La señal de celular a veces sirve y las llamadas entran o salen sin problema, pero hay días terribles pues quedamos sin señal 4 y 6 horas”, aseguraron habitantes de esta región fría que está a más de 4.000 metros de altura y a 2 kilómetros del volcán.



“La señal de Internet también es deficiente, ojalá nos arreglaran eso especialmente en estos días de emergencia por la alta sismicidad del volcán”, dijo Enrique García, presidente de la Junta de Acción Comunal.



El campesino Edward Ariza dice que la señal de su celular solo “sirve dentro de mi casa, si me salgo el aparato queda muerto, sin señal”.



Agregó que, en caso de una emergencia por erupción, “sería imposible informar los cambios en el comportamiento del volcán, debido a las serias deficiencias en las comunicaciones”.



El alcalde del municipio de Murillo, Antonio José García, señaló que esta región necesita con urgencia una emisora en AM, “porque mucha gente campesina no utiliza los medios digitales, pero si acuden al radio”.



César Augusto Restrepo, alcalde de Villahermosa, también pidió “una mayor atención y solución a las dificultades que tenemos en temas de comunicaciones”.



Otros habitantes del norte del Tolima también pidieron a Celsia una mejor prestación del servicio eléctrico “pues tenemos muchas dificultades por las deficiencias eléctricas en estos municipios”.



Las solicitudes de mejores comunicaciones fueron presentadas en una reunión de los alcaldes de Murillo, Villahermosa, Herveo y Casabianca con la gobernación del Tolima, Ministerio de las TIC, operadores de Internet y telefonía celular. El encuentro fue coordinado por Andrea Mallorquín, directora de Gestión del Riesgo en Tolima y Carlos Sánchez, director de Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC, en el departamento.



“Trabajamos junto con los operadores para mejorar la conectividad y las comunicaciones en el departamento, pero, sobre todo, en los municipios del norte del Tolima cercanos al volcán, donde sus habitantes lanzaron un S.O.S pidiendo ayuda,” aseguró Carlos Sánchez, director TIC del Tolima.

