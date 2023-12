Campesinos bloquean Troncal del Caribe para exigir arreglo de vías en San Onofre (Sucre)

Los habitantes de los corregimientos de Berlín y Aguas Negras en San Onofre (Sucre) bloquearon la Troncal del Caribe, en la vía hacia Cartagena, el Golfo de Morrosquillo y Sincelejo, exigiendo el arreglo de las vías.



Dicen los miembros de la comunidad que se cansaron de esperar una obra que fue prometida por el Gobierno Nacional y se anunció que sería entregada en noviembre del año 2022 y después de tanto tiempo no han iniciado los trabajos.



Se trata de una vía de 11,4 kilómetros entre el municipio de San Onofre y el corregimiento de Aguas Negras, con afectaciones también para poblaciones como, Berlín, Las Huertas y la vereda Palito Monte, entre otras de la jurisdicción.

Obra se debía entregar en noviembre de 2022

De acuerdo con una valla colocada en la entrada al corregimiento de Aguas Negras, la obra en pavimento debía ser entregada a finales del año pasado.



Voceros de estas comunidades indicaron que la preocupación es general en la región, teniendo en cuenta que les prometieron un proyecto denominado, ´Equidad es Mejorar Vías Para Todos´, al parecer del Instituto Nacional de Vías -Invías-.



“Ya hace un año que se venció ese plazo acordado para la entrega de la obra y lo peor es que todavía los trabajos no se han iniciado. Es evidente que ha generado inquietud e inequidad entre los habitantes de las poblaciones afectadas y se requiere de una acción inmediata”, dijeron.



Los líderes de la protesta señalaron que el objetivo principal del bloqueo de la Troncal del Caribe que lleva a Cartagena y varios municipios de Bolívar, al igual que a la zona del Golfo de Morrosquillo y Sincelejo en Sucre, es para que sean escuchados y la obra se pueda ejecutar.



“Queremos que nos escuchen y nos cumplan el compromiso que se hicieron con nosotros.



Consideramos que el trabajo de pavimentación de esta vía es de vital importancia para un mejor futuro de las comunidades”, indicaron.

Los manifestantes atravesaron palos, llantas, ramas de árboles

Las personas que protestan con el bloqueo de la vía son en su gran mayoría campesinos de la región, quienes sufren año tras año con el mal estado de las vías, lo que afecta su economía al no poder sacar los productos que cultivan.



“No podemos transitar por esta zona cuando la lluvia llega con todo sobre la región, no podemos siquiera ingresar a la población, los productos que cultivamos se pierden en los cuartos de nuestras viviendas, al no poder sacarlos hacia las cabeceras municipales y otros departamentos, los estudiantes, nuestros hijos tienen que caminar en medio del barro para llegar a las Instituciones Educativas y no hay solución”, manifestaron.

Los manifestantes colocaron palos, llantas, ramas de árboles sobre la vía para impedir el paso de los vehículos y los trancones ocupan varios kilómetros.



“La protesta se hace de manera pacífica y respetuosa, con el objetivo de hacer visible nuestra preocupación y generar un dialogo constructivo que conduzca a soluciones concretas”, precisaron.



Se acordó hacer los bloqueos en forma intermitente en los sitios conocidos como Tres Esquinas y Chorro Pita.



Una de las grandes preocupaciones se presenta entre los hoteleros y dueños de cabañas en Coveñas, Tolú, Rincón del Mar y Berrugas, estos dos últimos balnearios en la zona rural de San Onofre, donde hay reservas para turistas que no han podido llegar a su destino.



“La economía se afecta en gran medida, más cuando es la época donde se espera el mayor número de visitantes. Esperamos que se pueda llegar a una pronta solución”, expresaron.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo