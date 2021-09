Campaña busca llevar bicicletas a los niños de Cartagena

El pasado domingo 12 de septiembre tres niños cartageneros conmovieron a funcionarios de la dirección de espacio público del Distrito y a los integrantes de la mesa de la bici, un colectivo ciudadano que promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte saludable y sostenible.



Sin saberlo, los hermanos David, Juan y Ana Sarmiento Muñoz de 12, 10 y 8 años, respectivamente, se convirtieron en la inspiración de una campaña que a partir de ahora promete llevarles bicicletas a los niños menos favorecidos de la ciudad más desigual del país: Cartagena de Indias.



un niño iba montado en la bicicleta y los hermanitos corriendo detrás. Paraban cada cuadra para turnarse la bicicleta. Los otros dos lo perseguían en busca de su turno

Bajo el recio sol caribeño, los hermanos Sarmiento Muñoz fueron vistos recorriendo en una bicicleta la ciclovía dominical, que cada 15 días se toma la Avenida Pedro de Heredia, de la ciudad heroica



“La escena nos conmovió: un niño iba montado en la bicicleta y los hermanitos corriendo detrás. Paraban cada cuadra para turnarse la bicicleta. Los otros dos lo perseguían en busca de su turno”, señala el arquitecto Cesar Ortiz, uno de los promotores de la mesa de la bici.



Para los pequeños David, Juan y Ana, aquella situación no parecía ser perturbadora y por el contrario, en compañía de su madre, parecían disfrutar de aquella mañana de ciclovía dominical bajo la canícula cartagenera.



Gracias a una alianza entre la mesa de la bicicleta y la secretaría de espacio público de la ciudad, los tres niños recibirán el próximo domingo una sorpresa, que seguro alegrará aún más sus vidas.

La mesa de la bici y el Distrito de Cartagena entregarán bicicletas a niños de escasos recursos. Las primeras tres serán entregadas el domingo a los hermanos Sarmiento Muñoz, en la ciclovía. @ELTIEMPO @ColombiaET @MinDeporteCol @daulaw @AlcaldiaCTG #FelizViernes pic.twitter.com/MNNaPKHnO2 — John (@PilotodeCometas) September 24, 2021

“En la ciclovía, muy cerca del lugar donde fueron vistos, les entregaremos una bicicleta nueva a cada uno, con sus respectivas camisetas de la mesa de la bici, porque niños como ellos, que disfrutan de este medio de transporte, son los futuros ciudadanos que necesita Cartagena y todas las metrópoli del mundo”, dice el ingeniero Gretson Martínez, integrante de la mesa de la bici.



El TIEMPO buscó a estos tres alegres hermanos que, con su vieja bicicleta de Cross con el siilín roto, inspiraron la campaña: 'Dona una bicicleta que no uses.

Reciclamos por una sonrisa'



Los encontramos en el barrio Escallón Villa, cerca del complejo deportivo de la ciudad.



'Dona una bicicleta que no uses.

Reciclamos por una sonrisa'

El objetivo es implementar desde la niñez una movilidad sostenible que tenga como protagonista a la bicicleta, esta es una propuesta sustentablemente...

"Monto bicicleta desde hace un año porque mi tío nos regaló una. Montó en el parque frente a la casa, en un sitio plano que hay”, dice David, estudiante de séptimo grado, quien se declara enamorado de su clase de artes.



Nos contaron que su mamá es maestra de escuela y su padre no tiene trabajo desde antes de la pandemia.



“A mí me gusta mucho ir al parque y montar en bicicleta pero también jugar escondidas añade Juan el segundo de estos hermanos deportistas.



En las tardes los cuida su tía Ángela, quien también guía las tareas.

Implementar desde la niñez una movilidad sostenible

“A mí lo que más me gusta es patinar, pero también hacer cosas como tarjetas de papel y abanicos de cinco capas”, señala Ana, la menor de la familia.



Una bicicleta la aportara la secretaría de espacio público y dos más serán entregadas por la mesa de la bicicleta.



La entrega se hará frene al centro comercial Los Ejecutivos, y será además la oportunidad para el lanzamiento de la campaña ‘Dona una bici nueva o usada para un niño de Cartagena’.



“El objetivo es implementar desde la niñez una movilidad sostenible que tenga como protagonista a la bicicleta, esta es una propuesta sustentablemente para una ciudad donde uno de sus grandes problemas siempre ha sido la movilidad”, concluye Cesar Ortiz.



'Dona una bicicleta que no uses. Reciclamos por una sonrisa' es la campaña con la cual este colectivo ciudadano invita a todas las personas sumarse a esta iniciativa a favor de los niños y la movilidad sostenible.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

