La estrategia que ya suma 500 árboles sembrados en el Eje Cafetero

La estrategia ‘Un peaje por un árbol’, que adelanta Autopistas del Café y que ha dado importantes resultados, cumple un mes de entrar en operación. La iniciativa busca que por cada recibo de peaje pagado se siembre un árbol.

A hoy se han sembrado 500 árboles, superando la meta inicial de 200. La iniciativa de esta empresa, que tiene en concesión la vía Manizales – Armenia, y algunos tramos de la vía que conectan a Caldas con el Valle del Cauca, busca aportar a la reforestación de la región y la mitigación del cambio climático.



Lo que deben hacer los usuarios es tomar una foto de su recibo y subirla a la aplicación móvil de Autopistas del Café, un proceso totalmente gratuito, así lo indicó su gerente, Mauricio Vega.



“Una vez realizada la solicitud, el usuario recibirá un mensaje de confirmación a través de la App y de su correo electrónico con el número e información de su árbol, para hacerle seguimiento y conocer todos los datos de este: el lugar donde fue sembrado, su estado y los diferentes mantenimientos que le realizará la concesión”, explicó.

Vega indicó que, además, cada usuario puede escoger qué tipo de árbol desea sembrar. Las opciones son variadas y fueron seleccionadas de acuerdo con el ecosistema del Eje Cafetero. Hay guayacán rosado, amarillo, nogal cafetero, gualanday morado, guamo, clavelinos, acacia amarilla o arbustos para avifauna.



“Al principio pensábamos llevar a las familias a sembrarlo, pero por la pandemia tuvimos que cambiar de idea y ahora cada árbol lleva una placa con el nombre de la persona que lo apadrinó y podrán seguir su proceso de crecimiento”, precisó.



Ya se han realizado cuatro siembras, una cada sábado desde el inicio del proyecto. Para ello se dispusieron dos lotes contiguos a la vía, primero se está reforestando uno a la altura de Chinchiná (Caldas) y, posteriormente, otro en Circasia (Quindío).



“Como empresa tenemos muchos compromisos ambientales, pero este no hace parte de ellos. Con esta iniciativa queremos es que los usuarios vean que el dinero invertido no solo mantiene la vía, sino que también cuidamos un recurso invaluable”, dijo Vega.

A futuro, Autopistas del Café desarrollará la iniciativa ‘Una vía que alimenta a su gente’, a través de la cual agremió a campesinos de su zona de influencia e incentivó a restaurantes y mercados a que les compren los productos que siembran en un vivero construido por la empresa.



Pero con los excedentes que quedan como resultado del cobro de peaje, no solo se hacen labores sociales, también nuevas obras de infraestructura en las vías, acciones que podrían no tenerse para este año debido a la prohibición de circulación entre departamentos.



“El año pasado tuvimos excedentes de 13.000 millones que fueron invertidos en obras como el puente de Dosquebradas e intersecciones en varias zonas. Este año esperábamos 14.000, pero como van las cosas, es posible que no tengamos esa cifra”, señaló Vega.

De acuerdo con el gerente, el mes pasado se tuvo un movimiento del 60 por ciento comparado con el mismo mes de 2019 y, de mantenerse la tendencia, no quedarían excedentes para darles continuidad. Cabe resaltar que por estas vías transitaban, antes de la crisis actual, un promedio de 13 millones de vehículos cada año.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

En Twitter: @Laurau_c