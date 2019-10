Camioneta fue incinerada por el no pago de una extorsión

Extorsionistas que le exigían 15 millones de pesos a un comerciante de Neiva, Huila, serían los autores de un caso de terrorismo en el cual fue incinerada una camioneta de servicio público de pasajeros.

Los delincuentes serían internos de la cárcel de Cómbita, Boyacá, quienes les habrían ordenado a sus redes fuera de la prisión que le prendieran fuego al carro como retaliación contra el propietario que se había negado a sus pretensiones económicas.



El domingo anterior el propietario del vehículo, cuya identidad es mantenida en reserva por razones de seguridad, fue contactado para efectuar un acarreo entre Neiva y el corregimiento de Balsillas, en San Vicente del Caguán (Caquetá) pero el carro utilizado fue quemado a la altura de Vegalarga por desconocidos que mantuvieron retenidos unos minutos al conductor y 2 pasajeros. Además, un automóvil que pasaba por el lugar también fue retenido con el conductor.

La camioneta fue llevada por una trocha donde los delincuentes procedieron a prenderle fuego "porque el dueño no pagó una extorsión".



"Mediante llamadas telefónicas desconocidos venían pidiendo una gruesa suma de dinero, pero como no se aceptaron sus exigencias, en retaliación procedieron a quemar la camioneta quedando con pérdida total', señaló un testigo y agregó que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Neiva atendió la emergencia.



El caso no dejó heridos pues las personas retenidas fueron dejadas en libertad por sus captores.



La Policía de Neiva cree que se trataría de un caso de extorsión ejecutado desde un centro carcelario del país por lo que adelanta las investigaciones para identificar a los autores intelectuales y materiales.



