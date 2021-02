Camioneros en Cartagena en pie de lucha contra los peajes

Cartagena se alista para días de caos vehicular y trancones por cuenta de la furia de los conductores de mulas y camiones de carga pesada.



En las últimas horas una veintena de camiones y tractomulas generaron largos trancones en la zona industrial y el corredor de carga como protesta por el acuerdo al que llegaron el alcalde William Dau y la Concesión Vial Cartagena S.A. en el cual eximen del pago de peajes a los taxis y vehículos tipo uno y dos, pero dejan por fuera a los camiones de carga pesada.



(En contexto: En dos peajes de Cartagena, taxis y carros particulares no pagan)

"El alcalde Dau no puede hacer acuerdos con la concesión vial porque ya un ente de control señaló que estos cumplieron la Tasa Interna de Retorno y son ilegales, además no puede llegar a acuerdos de espaldas a la ciudadanía y al movimiento 'Cartagena sin peajes', lo único que debería haber hecho es suspender el contrato", señaló el abogado Erick Urueta, presidente de la veeduría de la rama judicial, Vejuca, e integrante del movimiento ciudadano 'Cartagena sin peajes'.



A partir de este sábado 13 de febrero en Cartagena no se cobrarán peajes a los taxis y vehículos de categoría 1 y 2, en las talanqueras de Manga y Ceballos.



"Los peajes más caros los pagamos nosotros y la Contraloría ya dijo que estos peajes son ilegales desde el año 2016 exijimos que estos pejaes sean eliminados inmediatamenete como lo manda la ley", señaló Heyner Gonzalez, conductor de una tractomula que el pasado jueves bloqueba el paso por el peaje de Manga.

"Este gran anuncio llega después de 22 años en que la concesión ha estado cobrando jugosas ganancias, y por primera vez los cartageneros podrán transitar por estas zonas sin tener que pagar", señaló el alcalde William Dau.

"Los camioneros están a la espera de que se ejecute el acuerdo verbal con la concesión vial para radicalizar las protestas la semana que entra", agregó el abogado Erick Urueta.



Para el movimiento ciudadano 'Cartagena sin peajes' el alcalde debe convocar a una mesa de diálogo en la cual incluya a Contraloría, Procuraduría y a la ciudadanía.

