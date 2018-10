El llanero que recorrió más de 200 kilómetros para hablar con ministro

Un campesino de origen indígena lleva caminando más de 200 kilómetros con la idea de dialogar con el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, para buscar sacar de la crisis que está generando en una zona de la Altillanura la presencia de la agroindustria frente a los pequeños productores.

El pollo, el cerdo, la carne, la leche y el queso ya no los están comprando los tenderos de El Toro y Pueblo Nuevo, sitios ubicados en la vía que une a Puerto López con Puerto Gaitán, porque se lo están surtiendo las grandes empresas agroindustriales como Aliar de la hacienda La Fazenda.

Josué Aguirre, el campesino caminante, cuenta que desde hace algunas semanas la policía le viene quitando esos productos a los tenderos porque no cumplen con las condiciones de salubridad e inocuidades requeridas por las autoridades y por eso no les volvieron a comprar.



Esa circunstancia ha generado choques entre los tenderos y pequeños campesinos con los policías, pero Josué les dice que no tiene sentido pelear con unos uniformados que están cumpliendo su labor.



Josué sostiene que quien establece las políticas públicas del sector es el Ministerio de Agricultura y la ejecutan las agencias de Desarrollo Rural y de Tierras, de manera que el reclamo se debe hacer con ellos.



Por eso, propuso hacer la caminata, pero su vecinos productores les dio miedo hacerla por las consecuencias que pueda tener lo que consideran una huelga, por eso decidió hacer la caminata propositiva como el Llanero solitario bajo el presupuesto que el Ministro de agricultura es un amigo dispuesto a atender los usuarios que lo requieran.



Josué sostiene que es descendiente de la etnia tegua y en su finca tiene un centro de investigación desde su cosmovisión sobre medicina ancestral y productividad nativa o tradicional, en una tierra como la Altillanura donde se producen cerca de 80 productos como yuca, plátano, zanahoria y frutales.



Esa es un tierra que hace un tiempo nadie daba un peso y hoy es un suelo productivo y costosísima y en su sector viven unas 5.000 personas incluidos adultos y niños.



La caminata la inició el lunes 22 de octubre pasado a las 7:15 de la mañana desde el kilómetro 60 de la vía Puerto López - Puerto Gaitán, únicamente no pasó a pie por los túneles en donde una patrulla de la policía lo ayudó a atravesarlos.



Tras caminar más de 200 kilómetros espera que este viernes en la tarde, cuando llegue a las puertas del Ministerio de Agricultura, sea atendido para buscar, a través del dialogo, alternativas que permitan una mayor armonía o equilibrio entre los pequeños productores y la agroindustria.



