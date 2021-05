En Cartagena UNGRD aplaza cronograma para obras de protección costera

El cronograma para adjudicación e inicio de obras de la protección costera de Cartagena fue modificado nuevamente, informó el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y Ordenador del Gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – FNGRD, Eduardo José González Ángulo.



Por tercera vez, las obras, más importantes de Cartagena contra el cambio climático, se postergan pese a que los recursos están asignados desde el Gobierno de Juan Manuel Santos.



El proceso nuevamente fue aplazado hasta tanto la UNGRD tenga información detallada, de parte de la Superintendencia de Sociedades, sobre el consorcio Proplaya, responsable de ejecutar las obras.

“… de conformidad con lo expresado en la ‘Modificación N°5 al cronograma del proceso’ en donde se comunicó que “la Entidad solicitó a la Superintendencia de Sociedades mediante oficio No. 2021EE04535, información detallada de dicho consorcio sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna, en ese sentido, se considera necesario modificar el cronograma del proceso hasta tanto se cuente con la información que reporte esta Superintendencia para cotejarla con la documentación que reposa en el expediente contractual”, señala la UNGRD, en comunicado de prensa.



El proyecto tiene como misión intervenir para mitigar y prevenir la erosión costera en la zona litoral del Distrito de Cartagena.



Las obras a ejecutar se realizarán entre el espolón 1 de la zona de El laguito y el rompeolas 3 en el Centro Histórico, incluyendo el sistema de drenaje pluvial de la carrera primera de Bocagrande.



Dudas sobre el Consorcio Proplaya

El Consorcio Proplaya será el responsable de ejecutar las obras que tienen un valor de 160 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones los aportará la nación y 60 mil millones el Distrito de Cartagena.



Proplaya, a su vez, está integrado por las empresas A&D Alvarado & During S.A.S (Bogotá), Dinacol S.A.S (Cartagena), Dicon Ingeniería e Inversiones S.A.S (La Guajira) y Construcciones A.P S.A.S (Aburrá Sur).



Sin embargo, una de las empresas que conforman el consorcio enfrenta un proceso de ‘reorganización empresarial’.



EL TIEMPO conoció el documento de la superintendencia de sociedades en el cual esta entidad advierte que la sociedad A & D Alvarado & During S.A.S se encuentra en proceso de ‘reorganización empresarial’ y enfrenta un ‘proceso de insolvencia’.



A & D Alvarado & During S.A.S, que tiene el 50 por ciento de participación en el consorcio Proplaya, enfrenta millonarias deudas y la supersociedades advierte desfinanciación.



Además, en un debate en el concejo de la ciudad quedó en evidencia que hoy la obra tendría un faltante de 15 mil millones de pesos más, con respecto a los estudios que fueron realizados por la Universidad de Cartagena en el año 2017.



Las obras de protección costera de Cartagena son la respuesta a una declaratoria de calamidad pública decretada el 2 de mayo del año 2018 y prorrogada, también mediante decreto, el 2 de noviembre del 2018.



El 2 de mayo del 2019 el Distrito emitió un nuevo decreto para el retorno a la normalidad, y se estableció el convenio entre el Distrito de Cartagena y la UNGRD para que sea esta entidad nacional la responsable de ejecutar las obras.

