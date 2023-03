Aunque empezaría su operación hasta dentro de cuatro meses, hay polémica entre conductores por la instalación de un nuevo sistema de fotodetección de velocidad en la vía de descenso hacia Calarcá, en Quindío, unos metros antes de ingresar al puente helicoidal y el intercambiador de Versalles, donde finaliza la vía de La Línea.

El radar verificará que los conductores no transiten por este tramo con velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. Este sector es uno de los que registra los índices más altos de accidentalidad de todo el corredor vial entre Cajamarca y Calarcá.



Tras varios debates y voces en contra, este viernes el Concejo municipal de Calarcá aprobó el proyecto de acuerdo que permitirá entregar en concesión por 15 años este sistema ubicado en el punto PR6+200.



Según explicó el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, aunque este radar fue instalado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) hace un par de años, no se había puesto en servicio.



"Invías lo ubicó allí debido al alto grado de accidentalidad que se presenta en ese sector, y que no sólo genera daños y pérdidas de vidas, sino que también afecta el medio ambiente teniendo en cuenta que en este sector están las fuentes hídricas que abastecen el acueducto de Calarcá", dijo Balsero.



Alcalde de Calarcá señaló que no se trata de un negocio para nadie, solo es por seguridad. Foto: Cortesía

Cabe recordar que durante el primer año de funcionamiento del puente helicoidal -que tiene una extensión de 292 metros- se registraron 26 accidentes. Además, el año pasado se presentaron varios accidentes de tránsito donde vehículos de carga pesada se volcaron en la vía y algunas sustancias como hidrocarburos terminaron contaminando un río y varias quebradas de Calarcá.



Pese al rechazo de algunos concejales y algunas personas en Calarcá, el mandatario local señaló que este no es un “negociazo” como se le denominó a otro radar que fue instalado hace 10 años en la vía La Bella de este municipio y que sancionó a miles de personas que se movilizaban por esta vía nacional. Finalmente, este radar salió de funcionamiento luego de ser baleado por los conductores.



“Lo que estamos buscando aquí es salvar vidas y proteger las fuentes hídricas de Calarcá, ante eventuales accidentes de tránsito como los que ya hemos tenido en La Línea”, dijo Balsero.

El subsecretario de movilidad de Calarcá, Óscar Mauricio López, reveló que de los 13.000 vehículos que transitan por La Línea, 3.000 lo hacen con exceso de velocidad, según cifras que obtuvo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Invías y la Policía de Tránsito.



“No cae bien el tema de las fotomultas, la gente lo toma a mal, pero hay que mirar las muertes que hemos tenido ahí y las muertes posteriores en centros asistenciales, es una vía peligrosa debido al gran flujo de vehículos, la carga pesada y la velocidad con la que transitan. El municipio está obligado a dar seguridad vial”, aseguró López.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA