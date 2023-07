La oficina de Gestión de Riesgos de Sincelejo comenzó a repartir agua en carrotanques a las comunidades donde no reciben el servicio a través de las redes, con el objetivo de suplir las necesidades, más con la ola de calor extremo que se registrada en la región.



Indicó Shirley Salcedo, directora de la oficina de Gestión de Riesgos, dijo que los funcionarios de la entidad recorren corregimientos y veredas llevando el agua potable y se hacen charlas de concientización para que se haga un uso adecuado del servicio.



En la zona rural de Sincelejo son varias las poblaciones que no cuentan con el agua potable a través de las tuberías.

...ingerir abundante líquido y protegerse con bloqueador solar. Estamos llegando con un equipo especial puerta a puerta para explicarles las recomendaciones a las personas

TWITTER

“Es ahora cuando más necesitan del suministro del agua para mitigar el impacto del calor que se registra por estos días”, dijo la funcionaria.



De igual manera indicó que las recomendaciones por parte de su oficina y de la Secretaría de Salud son las mismas en un sentido general; esto es: No exponerse al sol durante tanto tiempo.



“En especial desde las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, ingerir abundante líquido y protegerse con bloqueador solar. Estamos llegando con un equipo especial puerta a puerta para explicarles las recomendaciones a las personas”, precisó,

No hay incendios forestales

Mientras llueva no se presentarán los incendios forestales, porque el pasto permanece húmedo y en ese sentido en la región no se han registrado emergencia

TWITTER

Por su parte el director del cuerpo de bomberos de Sincelejo, Daniel Esquivel explicó que en la región no se están presentando incendios forestales, porque en Sincelejo y otras poblaciones no ha dejado de llover.



“Mientras llueva no se presentarán los incendios forestales, porque el pasto permanece húmedo y en ese sentido en la región no se han registrado emergencias”, dijo.



Manifestó que esta situación se podría presentar cuando llegue el verano fuerte sobre Sincelejo.



La Secretaría de Salud informó que no se ha tenido inconvenientes con personas afectadas por el golpe de calor y que las recomendaciones van especialmente en la prevención a la exposición al sol.



Sin embargo indicaron que el sistema de salud está en alerta ante cualquier contingencia que se pueda presentar, en especial con las personas de la tercera edad.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo