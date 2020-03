Preocupación por calidad del aire en Bucaramanga pese a medidas

Ante la decisión del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, de levantar la medida del pico y placa ambiental, que restringía diariamente la movilidad de la mitad de automóviles y motos particulares en horas ‘pico’, crece la incertidumbre en cuanto a las acciones que se tomarán para mejorar la calidad del aire en la ciudad.

En redes sociales han circulado videos y fotos en donde se evidencia la contaminación de buses de transporte urbano, situación que tiene en alerta a los habitantes de esta zona del país.



El director del Área Metropolitana de Bucaramanga, Iván José Vargas, fue enfático en su llamado a que las personas se mantengan en sus casas sin depender de medidas restrictivas.

“Aquí debe ser más la conciencia de todos con la emergencia que estamos viviendo(…) la medida de pico y placa pasa a segundo plano con esta pandemia (coronavirus), debe ser ya una medida general y salir únicamente para lo estrictamente necesario”, expresó Vargas, quien también aseguró que, de lo contrario, se tomarían medidas “mucho más estrictas”.



El funcionario recalcó la importancia de continuar con controles de emisión de gases contaminantes, no solo a los buses de transporte público (para quienes ya se tienen medidas especiales) sino también para los particulares. “Desde el domingo estamos haciendo controles a los buses, empezamos con la empresa Cotrander, y hemos sido claros con ellos: bus que no cumpla las condiciones técnicas, no sale a las calles”. Vargas afirmó que la entidad está en capacidad de hacer revisión a entre 10 y 15 buses diariamente, y teniendo en cuenta que el área metropolitana cuenta con una flota cercana a los 900 vehículos, tomará un tiempo hacer el chequeo a todos.

En cuanto a las mediciones del aire, los reportes de los últimos días arrojados por las cinco estaciones de monitoreo no han sido favorables, pues evidencian un incremento en el material particulado dañino en el aire. El AMB asegura que este incremento se debe a incendios forestales producidos en otras partes del país, sucesos que, eventualmente, terminan afectando la calidad del aire en la región.



Contrario a lo que reclamaban los ciudadanos sobre el incremento de pasajeros en el Sistema Integrado de Transporte Metrolínea (SITM), las cifras de afluencia de pasajeros, según la Alcaldía, se redujeron el pasado lunes en un 37 por ciento respecto a la semana anterior.



Sin embargo, la baja en la afluencia de pasajeros en el sistema, según explican voceros de Metrolínea, no se debe a la medida del pico y placa ambiental, sino a la suspensión de clases en los colegios del área metropolitana. Frente a esto, Metrolínea hará una reestructuración en sus rutas para evitar buses sin pasajeros.

La medida en números

El monitoreo realizado el martes 17 de marzo arrojó un aumento en el material particulado PM 2.5 en las 5 estaciones. Cuatro de las cinco estaciones de monitoreo marcaron color rojo durante la medición hecha el 17 de marzo. El color rojo en los resultados de monitoreo significa que la calidad del aire es dañina para la salud de las personas.

La rotación del pico y placa

Con la norma del pico y placa tradicional rigiendo en Bucaramanga, la Alcaldía y la Dirección de Tránsito y Transporte realizaron cambios en las fechas de rotación de los dígitos. La medida se mantendrá con restricción para carros y motos terminadas en 3 y 4 los días lunes, 5 y 6 los martes, 7 y 8 los miércoles, 9 y 0 los jueves, 1 y 2 los viernes y los sábados como venía rotando. Esto aplicará hasta finalizado el mes de septiembre. A partir de octubre, los dígitos rotarán un día hacia atrás.





DANIEL JOSÉ BAREÑO T..

BUCARAMANGA