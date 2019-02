Calidad del aire en Manizales es satisfactoria, pero necesita trabajo

Manizales, al igual que Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, se unió a la campaña de la Red Nacional del Aire que buscaba que durante cinco el tema de discusión fuera calidad del aire.

Durante las diferentes actividades dispuestas para acompañar la iniciativa se concluyó que la calidad del aire en la capital de Caldas es satisfactoria, pero que necesita acciones puntuales porque, de lo contrario, en unos años no cumplirá con la normativa internacional.



De acuerdo con las cifras sobre material particulado PM10 que la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) registran en las tres estaciones de medición que hay en la ciudad, Manizales sigue estando por debajo de la media nacional, pero con el aire más contaminado de las ciudades capitales del Eje Cafetero.



Para Mauricio Velasco García, profesional de la Subdirección de evaluación y seguimiento ambiental de Corpocaldas, la conclusión de estos días de trabajo es que se debe continuar enfocados en cumplir la meta propuesta por el gobierno nacional para 2030, además de en la sugerencia planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Una de las prioridades es trabajar juntos en el sistema de vigilancia de contaminación mediante estaciones más precisas, que den los datos y permitan ver cómo evolucionan en el tiempo, porque se adelantan acciones, pero si no se miden no se puede saber si son o no útiles”.



De acuerdo con los registros de medición, en el 2017 el material particulado PM10 (el referente de metales pesados más frecuente en Colombia) tuvo, en Manizales un promedio de 26,8 micrógramos por metro cúbico, mientras en el 2018 pasó a 24,2.



Para Velazco representa un avance, pero es necesario seguir reduciéndolo. “Es de mucha importancia no solo reemplazar el tipo de combustibles, sino también incluir medios de transporte alternos. Las actividades cotidianas como el uso optimo del vehículo, elegir caminar, la bicicleta o utilizar el servicio público ayudarían a disminuir la contaminación”.



Entre tanto, el secretario de Medio Ambiente, Ricardo Germán Gallo, indicó que se adelantan diferentes iniciativas con miras a convertir a Manizales en la primera ciudad de Colombia que cumpla con los estándares internacionales sugeridos por la OMS.



“Las 180 bicicletas públicas tradicionales, las 26 eléctricas, y las nuevas estaciones de medición que se instalarán son algunas acciones con las que esperamos seguir mejorando”, afirmó el funcionario.



Gallo informó, además, que desde la semana anterior empezó a operar laUnidad Móvil Ambiental que hará control a carros y motos con gasolina diésel. “Ahora abriremos plazos para revisión técnico mecánica, porque seremos muy insistentes en el tema, pues el compromiso con la calidad del aire es de todos”.



El funcionario añadió que la administración se enfocará en reducir los niveles de contaminación en el centro de la ciudad, ya que allí convergen la mayoría de buses y camiones, que -según estudios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales- son los responsables de más del 70 por ciento de contaminación.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO