Alerta en Bucaramanga por calidad del aire pese a medidas

La calidad del aire en la ciudad ha venido empeorando en los últimos meses, pues, según informes entregados por la Red Metropolitana de Calidad del Aire de la AMB, tres estaciones de las cinco que revisan la calidad del aire en la ciudad identifican que el aire es dañino para la salud, y en las otras dos se asegura que tan solo es dañino para un grupo sensible.

Ha sido tanta la preocupación general por este tema, que a comienzos de marzo se instauró un ‘pico y placa ambiental’ provisional, que tenía como objetivo evitar que hubiera tantos carros y motos transitando por la ciudad, para así disminuir las emisiones de humo que estos desprenden.



Sin embargo, por la cuarenta nacional obligatoria que comenzó el 25 de marzo, esta restricción fue cancelada, ya que se creía que al tener a la mayoría de personas en sus hogares, no habría vehículos de todas maneras y el aire podría mejorar, algo que no está ocurriendo según los índices presentados por la AMB.

“La cuarentena y la no presencia de tantos vehículos contribuye a que mejore la calidad del aire; sin embargo, estamos en una época previa a la llegada de las lluvias en la región por lo que hay un efecto ambiental que hace que se forme nubosidad y continúe la mala calidad de la aire, por eso en estos días los índices dirán que no hemos avanzado, en algunos casos mostrarán un aumento negativo”, afirma Iván Vargas, director encargado del AMB.



Según Vargas, hay que esperar hasta que comience la época de lluvias, la cual se supone que empiece en la mitad del mes de abril, para poder dar un reporte más concreto de si se mejoró o no la calidad del aire en la región.

Por el momento, solo la estación ubicada en el municipio de Girón garantiza una pequeña mejoría en la calidad del aire, siendo las estaciones de San Francisco, Lagos del Cacique y Floridablanca las que identifican el aire como dañino; además de que la estación de Real de Minas, que también reporta el aire como dañino solo para grupos sensibles, se encuentra en mantenimiento.



BUCARAMANGA