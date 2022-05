Un mensaje en WhatsApp fue la señal para que dos ambulancias, de las 407 autorizadas en Cali, salieran con premura el martes para atender un accidente de tránsito.



Ambas se encontraron en un trágico choque en el sector de El Lido, en el sur de la ciudad. Una de las ambulancias fue a dar contra un poste y quedó con el techo aplastado.

El accidente entre los vehículos de las empresas Ambulancias Grupo MEB y Emertrauma Ambulancias acabó con la vida de la paramédica Leidy Johana Reina.



En la ciudad, se denuncia que la población está pidiendo el servicio por redes sociales, más que por las líneas institucionalizadas, como las del Centro de Regulación de Emergencias (Crue) o el conocido 123, generando una ‘guerra del centavo’, en palabras del alcalde Jorge Iván Ospina.



Se estima que las 120 empresas de ambulancias en la ciudad cometen entre una y dos infracciones diarias de tránsito. Entre enero y abril, la Secretaría de Movilidad registró 222 infracciones.El secretario de Movilidad, William Vallejo, anotó que cuatro personas murieron en siniestros por colisiones con ambulancias durante los últimos dos años.

Choque de ambulancia y carro particular en la calle Novena con 44 de Cali Foto: Archivo particular

De acuerdo con el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 926 de 2017 se emitieron los lineamientos para la implementación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con el que se espera distribuir mejor el servicio para pacientes con urgencias médicas o atención inmediata.



"Entre los lineamientos del SEM está la organización de la disponibilidad de los servicios, así como la asignación de un código de registro a las ambulancias designadas, incluyendo la obligación de estos prestadores de servicios de salud de responder ante las solicitudes de la entidad territorial a través del Crue", respondió un vocero del ministerio.



Por lo anterior, se entiende que las principales ciudades ya deberían haber implementado un sistema que permita evitar este tipo de accidentes, no obstante, aunque las ciudades han procurado su implementación, muchas de estas empresas no se han querido vincular y en algunas Secretarías de Salud consultadas por EL TIEMPO dijeron que es el de las ambulancias es un "gremio difícil".

Un mal de todo el país

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, indicó que el grupo de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Pública Distrital cerró de manera temporal la empresa Ambulancias Emertrauma. Según la funcionaria, cuando miembros de inspección acudieron a sus instalaciones encontraron el aviso de que no había atención al público por luto.



La decisión de la Alcaldía del cierre obedeció a que no hubo el reporte oficial del dueño de no laborar y para la Secretaría de Salud sería una obstrucción en la verificación de estándares que funcionarios aspiraban a realizar, tras la colisión.



EL TIEMPO se comunicó con Emertrauma y se espera la respuesta.



Así mismo, la Alcaldía de Cali suspendió una ambulancia adscrita a la empresa Grupo MEB, por inconsistencias en los dispositivos médicos e insumos. No hubo sellamiento en este caso.

Funcionarios de la Alcaldía de Cali adelantaron el cierre de empresa de ambulancia. Foto: Alcaldía de Cali

"Convocamos una cumbre nacional", dijo el alcalde Ospina, quien pide que el Gobierno autorice una regulación para que distritos, como Cali, y municipios ejerzan competencias de regulación de ambulancias.



Información del Ministerio de Salud da cuenta de que, hasta 2021, 20 municipios se encontraban en un avance de implementación del SEM de entre el 100 y 75 por ciento.



A comienzos de marzo, la Personería de Medellín realizó revisiones aleatorias a cinco de las ambulancias encargadas de atender las urgencias en Medellín, que se encontraban en las estaciones de bomberos de Campo Valdés y Libertadores.

"En dicha visita se evidenciaron algunas ambulancias que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas para su buen funcionamiento. Por ejemplo, el algunas estaban sin tensiómetro para población adulta ni pacientes pediátricos, el aspirador sin funcionamiento, el uso de oxígeno está inhabilitado por daño en el flujómetro y el aire acondicionado no funciona", contó Mayelis de la Rosa Madrid, líder del Observatorio de Salud.



Mientras tanto, en Bucaramanga, el secretario de Salud, Juan José Rey, explicó que de las 11 empresas de ambulancias registradas en la ciudad, siete de ellas se han acogido a la implementación del sistema SEM.



"La meta es que este año se pueda consolidar un SEM metropolitano porque a Bucaramanga de nada le sirve organizar acá, pero que más allá de la autopista no funcione igual, así que esperamos ampliarlo para que todas las empresas hagan parte y se pueda mejorar el servicio", señaló Rey.



Según el funcionario, con este sistema implementado desde la oficina de Gestión del Riesgo, a través de la línea de emergencia 123, los tiempos de atención mejoraron entre 3 y 4 minutos.En la capital santandereana hay unas 130 ambulancias en circulación.

Choque entre ambulancias en Cali Foto: Archivo particular

De otro lado, según datos de la Secretaría de Salud de Armenia, en la ciudad operan entre 13 y 15 ambulancias. Y aunque en los últimos meses no se han presentado accidentes, el municipio implementó un aplicativo GPS que permite identificar la ubicación de las ambulancias en tiempo real y tenerlas identificadas y reguladas en puntos estratégicos de la ciudad.



“Recibimos el reporte de accidente de tránsito e inmediatamente acorde a la ubicación del accidente y de las ambulancias, se identifica si se requiere una o dos ambulancias, así venimos funcionando desde el año pasado’’, explicó la secretaria de Salud de Armenia, Lina Gil.



En Barranquilla, en estos momentos la Secretaría de Movilidad tiene en sus registros 367 ambulancias, de las cuales 320 están activas. De este número, a 5 se les ha cancelado la matrícula, 4 aparecen con un reporte de destrucción total, 3 han sido robadas, 4 se encuentran en un estado inservible y 31 han sido trasladadas a otras ciudades.



Para los barranquilleros no es extraño ver las ambulancias y a los paramédicos pelear por llegar de primero a un accidente de motos, en especial donde el seguro del Soat esté por delante para el pago de daños a terceros.



Son muchos los episodios sobre los que las autoridades de salud, movilidad y la misma Policía prefieren mirar hacia un lado, en lo que estos vehículos y sus conductores se han visto implicados en peleas por pacientes.



Uno de estos bochornosos episodio se presentó el 7 de febrero del 2021, donde quedó registrado un caso en el que dos paramédicos se enfrentaron a trompadas por una persona que había resultado herida en un accidente de tránsito. El caso se registró en el barrio San Felipe, suroccidente de Barranquilla, hasta donde llegaron dos ambulancias, lo que desató la pelea entre el personal. Al lugar debió llegar la Policía y llevarse detenido a uno de los paramédicos.



Sobre esto, el Ministerio de Salud asegura: “Desafortunadamente, en algunas ciudades hay algunos prestadores de servicio de ambulancias que no cumplen con la reglamentación vigente, que reciben en forma irregular la información de donde se presenta un evento, y sin aceptar la coordinación por parte del Crue se dirigen a altas velocidades a competir por un paciente, casi siempre un evento de tránsito que son objeto de la cobertura del Soat porque tienen tarifas y formas de pago expeditas. Con frecuencia, lo anterior es estimulado por prebendas dadas a las compañías de ambulancias por algunas instituciones prestadoras de servicios de salud, violando la normatividad vigente”.

Estímulos económicos

Según Janer Galván, director del DATT de Cartagena, en la ciudad hay registradas 35 ambulancias y en lo que va de este año no se han presentado accidentes con lesionados o víctimas fatales en ambulancias.



"Hemos tenido sanciones por circulación en carriles exclusivos para el sistema de transporte integrado Transcaribe sin tener pacientes en cabina ni la urgencia de una emergencia, o infracciones por no llevar luces encendidas y exceso de velocidad sin atender a una emergencia", señaló.



Después de varias denuncias y equipos de paramédicos sancionados, la ciudad no ha vuelto a registrar casos de ambulancias que solo llevaban los pacientes a la clínica de Barú, atendiendo al estímulo económico que ofrecía está clínica a conductores y equipos de médicos por la llevada de heridos.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redacción NACIÓN- EL TIEMPO

En Twitter: @LeuGim40