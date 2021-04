Una persona murió y cuatro resultaron heridas tras caída de rayo

La tarde este martes se presentó un fatal accidente en la zona rural del municipio de Salamina, en el norte de Caldas. En medio de una fuerte tormenta, un rayó cayó y dejó como saldo un hombre fallecido y cuatro más con heridas.



Los hechos se presentaron en la vereda San Pablo, exactamente en finca La Meseta, hasta donde se trasladaron los bomberos del municipio para atender la emergencia.



"Recibimos la llamada pasadas las 2:00 de la tarde e inmediatamente nos dirigimos a la vereda, pero cuando llegamos ya venían con los otros pacientes que fueron llevados hasta el hospital del municipio. Allá también encontramos el cadáver del señor y se activó la ruta para el levantamiento", indicó la Comandante de Bomberos de Salamina Angélica Yil.



Quienes sufrieron el accidente son trabajadores de una aguacatera de la zona y al momento de la tormenta estaban refugiándose de ella.



La bombera indicó que el accidente no se habría dado porque las personas se hubieran refugiado de la lluvia bajo un árbol, sino que, una de las hipótesis, señala que podría deberse a los aparatos eléctricos que portaba la víctima mortal.



"Según las versiones de uno de los agricultores que estaba con él se estaban escampando debajo de un plástico, porque en el lugar no hay árboles cerca y la casa de refugio estaba bastante lejos. De acuerdo con el relato, la víctima estaba sentada en un balde y tenía colgado el radio en el que estaban escuchando música", explicó Yil.



El impacto del rayo lo habría recibido en su totalidad la víctima de 42 años de edad, pues quienes lo acompañaban solo tuvieron heridas leves, ya se recuperan y serían dados de alta en el transcurso de la mañana.



Esta no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes en el municipio. Hace alrededor de cinco años, otro rayo impactó a cinco personas, en esa oportunidad ninguna falleció. En el 2008, entre tanto un rayo le quitó la vida a una mujer campesina y varios de los animales que tenía en su finca.



"Ante la situación, las recomendaciones que entregamos es que cuando llueva se busque un lugar seguro donde se puedan escampar y resguardar; si no hay posibilidades de eso tratar de no tener nada electrónico al lado y así evitar que se presenten este tipo de situaciones", añadió la comandante de Bomberos.