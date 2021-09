Tres cuerpos fueron hallados en el Cauca, a su paso por Caldas

El fin de semana, organismos de socorro de Caldas reportaron el hallazgo y rescate de tres cuerpos que flotaban sobre el río Cauca y otros afluentes adyacentes a este.



Uno de estos fue identificado por la comunidad de la vereda Tapias, en el municipio de Neira. Fueron las personas quienes lo vieron y dieron aviso a las autoridades.



“De manera preliminar se conoce que sería un hombre de alrededor de 70 años, cuyo cuerpo podría cumplir con las características de un hombre que se había reportado como desaparecido en Pereira”, indicó el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.



El hombre en mención había sido reportado como desaparecido desde el pasado 22 de septiembre. De acuerdo con los rescatistas, no estaría el cuerpo en alto grado de descomposición.



Los otros dos cuerpos fueron hallados en el río a su paso por el corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina. Allí, fueron rescatados del agua por integrantes de Bomberos de Arauca, quienes hallaron el cadáver de una mujer en un sector conocido como Bebederos. El otro cuerpo, de un hombre, fue rescatado en la zona conocida como El Retiro.



“Para los tres casos en mención estamos a la espera de cotejo genético y poder identificar si son de Caldas o de otro departamento. Los motivos por los que resultaron allí están en investigación”, apuntó el funcionario.



Las comunidades han estado alertas, pues estos no son los primeros casos. Desde hace varias semanas, las autoridades han encontrado cuerpos en los ríos que alimentan o se derivan del Cauca.



El pasado 10 de septiembre, bomberos de Marmato realizaron labores de recuperación del cuerpo de un hombre que estaba a orillas del Cauca, en el sector La Garrucha, jurisdicción de Pácora (Caldas).



De igual manera, en junio las autoridades encontraron el cuerpo de otra mujer en Arauca (Palestina). En el mismo afluente, a su paso por el municipio de Pácora, hallaron otros dos cuerpos. Uno de ellos, según se ha conocido, correspondía a una persona reportada como desaparecida en La Virginia, departamento de Risaralda.



Las autoridades investigan los casos para determinar si son accidentes por crecientes de los ríos o si son producto de otras acciones ilegales.



En las estadísticas mencionadas no se incluye a las víctimas que en los últimos meses han caído a este y otros ríos del departamento luego de ‘paseos de olla’ que han terminado en tragedia.