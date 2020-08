Caldas se endeudará en 130.000 millones para superar crisis

La Asamblea de Caldas aprobó en segundo debate la ordenanza que le permite al departamento acceder a un endeudamiento de 130,000 millones de pesos, recursos con los que la administración departamental espera financiar proyectos en nueve sectores y así reactivar la economía que ha sido la más golpeada a causa de la crisis por el covid-19.

Las proyecciones de crecimiento de actividades económicas no son favorables, en la industria manufacturera sería de -13,6%, en actividades inmobiliarias de -15,8%, en construcción del -16,9% y en la minería -21,6%, sin contar con las actividades relacionadas a cultura en donde sería de -35.7%.



Debido a la crisis, el Gobierno Nacional aprobó aumentar los topes de endeudamiento de las entidades territoriales, a lo cual se acogió el departamento.



“Los recursos saldrán de los ingresos tributarios futuros, no de 2020 ni 2021, será un periodo de endeudamiento de 10 a 12 años”, señaló el secretario de Hacienda de Caldas, Jaime Valencia.



Las actuales deudas que tiene el departamento están siendo pagadas con la pignoración del impuesto de vehículos, similar ocurrirá con esta. “Usaremos una parte de ese mismo recurso y, adicionalmente pignoraremos la sobretasa a la gasolina y ACPM durante ese periodo de tiempo”, apuntó el funcionario.



Así las cosas, tanto una parte del tiempo de gestión de este Gobierno y la totalidad del próximo dejarían de contar con los recursos provenientes de estos impuestos, sin embargo, Valencia aseguró que se compensará con la generación de empleo y otras inversiones.



"Las deudas se hacen con el propósito de generar inversión y esa está enfocada en la reactivación económica. Eso, necesariamente, moverá la economía y generará más retorno en materia de ingresos e impuestos para el futuro", señaló el jefe de esta cartera.

Caldas apenas en año pasado logró salir de la ley 550, mejor conocida como la ley de quiebra, en la que estuvo por más de siete años, razón por la que en algunos sectores son herméticos con temas de endeudamiento. Sin embargo, Valencia asegura que la capacidad que tienen ahora les permite estar tranquilos.



“Estuvo (en la ley 550) por pasivos pensionales y demandas jurídicas, no por deuda pública. Ya tras esa situación tenemos mucha experiencia y las probabilidades de caer de nuevo en ella son muy pocas”, apuntó el Secretario.



De acuerdo con la administración departamental, estos recursos se invertirán en los sectores de ciencia, tecnología e innovación, infraestructura, vivienda, salud, turismo, agricultura, agua y saneamiento y deporte. Teniendo entre los proyectos estratégicos la construcción de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2023, remodelación de infraestructura hospitalaria, atención de vías terciarias y puntos críticos, Aerocafé, entre otros proyectos.



Con esas obras se busca recuperar una parte de los empleos que se han perdido en los meses recientes. Pues, según informes de la Gobernación, la tasa de desempleo pasó de 9.97 % en mayo de 2019 a 25.53 % en mayo de 2020. En otras palabras, 1 de 4 personas que busca empleo, no lo encuentra.







“El 22.2% de las personas que tenían empleo en el 2019 lo han perdido, en total -en comparación con mayo de 2019- han desaparecido 43 mil empleos, por eso nuestros esfuerzos están enfocados a la reactivación económica”, señaló el secretario de Planeación de Caldas, Valentín Sierra.



El tercer debate de esta ordenanza será la próxima semana, sin embargo, ha sido aprobado en las sesiones anteriores con 13 votos a favor y uno en contra.

Caldas es el departamento en el Eje Cafetero con la cifra más alta de futuro endeudamiento a comparación de Risaralda que tendrá una deuda de 60.000 millones de pesos con un plazo a tres años.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES