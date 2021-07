Por deudas de las EPS cierran 10 camas de UCI en Caldas

En medio de la crisis hospitalaria que vive la región por la alta ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el hospital San Marcos de Chinchiná, Caldas, anunció que suspendió la operación de 10 de estas unidades y dos de Cuidados Intermedios. Esto, debido a las millonarias deudas que tiene las EPS con la institución.



“La cartera, solo por facturación UCI ascendía a 2.334 millones de pesos y haciendo gestiones, tocando las puertas y haciendo los cobros a las EPS, abonaron 318 entre septiembre de 2020 y junio de 2021”, explicó Juliana Paola Bedoya Serna, secretaria de Desarrollo Social de Chinchiná y miembro de la junta directiva del hospital.



(Además: Pese a baja en los contagios de covid, en Amazonas siguen en alerta)

Además de la operación de las UCI y las UCIN, que era de 350 millones mensuales, ni las EPS ni el Ministerio de Salud ha pagado la toma de muestras de covid-19, ni la vacunación contra el virus, todo lo que empeoró la situación económica del centro hospitalario.



“Esperábamos poder cargarle al Ministerio los costos de esas UCI, que se hicieron como plan de expansión, pero esta es la fecha que eso no ha sido posible, entonces son nueve meses de operación sin pago”, añadió.



Bedoya señaló que las cuatro EPS con las que tiene convenio están en mora: Medimás, Asmetsalud, Salud Total y Nueva EPS, siendo las dos últimas las de mayor deuda.



(Lea también: Alarma por despido masivo en un hospital del Quindío)



Respecto al cierre, Olga Lucía Corrales, directora encargada de la Territorial de Salud de Caldas, sostuvo que se buscará la forma de que estos equipos sigan en funcionamiento.



“Se hará un estudio para analizar la reapertura, esto a través de pagos que lo oxigenen. Si no, con grupo de expertos, buscaremos la posibilidad de reubicarlos, teniendo en cuenta que no es solo poner los ventiladores, sino que se necesita personal especializado, medicamentos y otros temas logísticos”, señaló Corrales.



Así las cosas, el departamento pasó de tener 309 camas de cuidado crítico a 299, lo que, de acuerdo con la funcionaria, no afecta, de momento, la atención de pacientes en el departamento.



(En otras noticias: Joven falleció tras procedimiento estético que se realizó en un hotel)



“Hemos podido manejar a todos los pacientes que requieren una UCI dentro del mismo departamento y no se ha perjudicado la atención. Es de precisar que desde mayo venimos liderando mesas de trabajo con las EPS para conciliar estas deudas”, agregó la directora (e).



El próximo 19 de julio estará en Caldas una delegación de la Superintendencia Nacional de Salud, con la que se espera encontrar caminos para solucionar esta crisis que vive no solo es hospital San Marcos, sino también varias clínicas y hospitales del departamento a los que las EPS les adeudan más de 170.000 millones de pesos.