Caldas salió de la ‘ley de quiebra’, ahora podrá hacer más inversiones

Después de siete años de haberse acogido a la ley 550, mejor conocida como la 'ley de quiebra', el departamento de Caldas logró salir de esta condición a la que entró debido a las millonarias deudas que tenía por el no pago de las cuotas partes pensionales.

Lo que esto significa es que el departamento saneó sus deudas y recuperó la capacidad de inversión que había perdido tras los cuantiosos embargos a sus cuentas bancarias y rentas, los cuales enfrentó por la puesta en marcha de la ley 1066.



Esta ley habla de la prescripción del cobro de las cuotas partes pensionales, porcentaje de dinero que la administración le debe entregar a las entidades donde se pensiona un funcionario que trabajó para el departamento durante algún periodo.

“El departamento queda muy saneado porque buena parte de estos compromiso se derivaban de un gran desorden en materia pensional, nunca se cruzaron las cuentas y los pagos no se hicieron oportunamente, de manera que la deuda creció millonariamente”, explicó el gobernador, Guido Echeverri Piedrahita.



Esta noticia es, según el mandatario, “el logro de los logros”, pues era una de las necesidades administrativas que más reclamaba el departamento. Cuando se decidió entrar a esta ley (2012) -en el primer periodo de gobierno de Echeverri-, la administración estaba a punto de no tener forma de pagar los salarios de sus funcionarios.



“Fue una decisión transcendental, pudimos diferir la deuda a diez años y gracias al gran trabajo en equipo, el mío de aquella época y el actual, además del empeño de los dos anteriores gobernadores, hoy recobramos la capacidad de inversión y tenemos mejor calificación ante las centrales de riesgos”, apuntó el mandatario.



El secretario de Hacienda, Luis Alexander Pineda, explicó que la meta de los tres gobiernos que la padecieron era salir de esta ley en 2022, pero gracias a la reorganización administrativa, jurídica, y a los mejores ingresos, se logró salir tres años antes.



“Se dio con la estrategia de ser ordenados, estudiamos cuáles deudas eran reales, solo ahí depuramos 38.000 millones. También fortalecimos la oficina jurídica, teníamos 5.000 demandas y no sabíamos su estado. De esas, ahora hay solo 500 casos”, precisó Pineda.



Con el pago anticipado de estas deudas, Caldas pagó 234.000 millones de pesos, cuando se tenía presupuestado pagar 284.000. “Fuimos eficientes en el uso de recursos y, al pagar en menos tiempo, tuvimos menos intereses”, indicó el Secretario.

Otro de los aspectos que favoreció la anticipada salida de esta ley fueron los ingresos que llegaron a las arcas departamentales por medio de las rentas, impuestos y sobretasas, además de los excedentes de sus entidades descentralizadas: la Industria Licorera de Caldas, Empocaldas e Inficaldas.



“Tuvimos un incremento histórico en el recaudo de los tributos departamentales como peajes, sobretasa a la gasolina, impuesto a la cerveza, entre otros, eso sin contar el importante crecimiento que tuvieron las entidades descentralizadas que transfirieron más dinero que pudimos invertir no solo en salud, cultura y deporte, sino en pagarle a los acreedores”, anotó Pineda.



Ante el Ministerio de Hacienda ya fue radicada el acta que certifica este logro para el departamento y que se convierte en la carta de navegación para el futuro gobernador, quien encontrará las condiciones financieras más óptimas de los últimos 10 años.

Laura Usma

Para EL TIEMPO

MANIZALES