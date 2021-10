Caldas tiene una de las experiencias de paz más exitosas del país

Diversos actores del conflicto armado, la Misión de Verificación de la ONU y diferentes entidades del Estado se reunieron en la Cumbre Internacional de Paz que tuvo lugar en Caldas esta semana y se destacó una de las iniciativas de paz y de reconciliación que se adelantan en el departamento.



En medio de la cumbre, que terminó el viernes, se escucharon voces como la del representante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, secuestrado por las Farc en el año 2.000; directores de Programas de Desarrollo y Paz de departamentos como Caquetá y Cesar, académicos del sector y exnegociadores de paz, quienes se refirieron a la importancia de estos espacios.



“Este es un espacio importante para Caldas y, sobre todo, para las cerca de 100 mil víctimas de todo tipo de hechos producto de la guerra, pues sabemos que debemos hacer un trabajo más allá de la firma del Acuerdo, que es valioso y respaldamos, pero que debe continuar en los territorios –reflejado en dignidad, justicia social, inclusión y participación– lo que buscamos potenciar con este encuentro”, señaló el secretario de Desarrollo Social de Caldas, Jorge Alberto Tovar.



El funcionario señaló que este fue también el primer paso para la construcción de la Política Pública de Transición hacia la Paz que Caldas desarrollará.



Como cierre de esta Cumbre, caldenses y demás participantes del encuentro firmaron el ‘Pacto por la Convivencia’, un compromiso simbólico que promueven diferentes instituciones en el país bajo el liderazgo de organizaciones y colectivos como Defendamos la Paz y la Comisión de la Verdad.



La cumbre se realizó la semana pasada. Foto: Gobernación de Caldas

“La paz es un tema que debe estar en la agenda pública de todos los sectores, pero queremos también dar relevancia a las paces de la cotidianidad, la cuales, si bien no quedaron en los Acuerdos de Paz, están presentes al interior de cada comunidad y son indispensables para su bienestar”, añadió el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez.



Durante este encuentro, se conoció que en el departamento está una experiencia de reconciliación con características únicas en el país y entre las de mayor éxito.



“Este proyecto productivo es un ejemplo nacional. Es el único caso del país donde tenemos reincorporación con enfoque étnico dentro de un resguardo, que, además, tiene reconciliación. No es únicamente un proyecto para la población en proceso de reincorporación, sino que hay víctimas y comunidad. Ese es el modelo que tenemos que seguir”, señaló Daniel Luz, jefe de la oficina regional de la Misión de Verificación de la ONU Colombia.



De acuerdo con Luz, una de las características a resaltar del proceso, que se desarrolla en el resguardo Cañamomo Lomaprieta, en Riosucio, es que el departamento ha buscado implementar el acuerdo, pese a no ser uno de los más presentes cuando se desarrolló el diálogo.



“Caldas no era uno de los departamentos contemplado en los Acuerdos de Paz, pero a pesar de eso el territorio lo asume y lo implementa. Se lograron coordinar la Gobernación, las alcaldías y las comunidades para sacarlo adelante satisfactoriamente”, añadió el funcionario.



En este proyecto, que nació como una finca piscícola, pero que con los años se transformó en la Cooperativa Multiactiva Indígena para la Paz, se han dado nuevas oportunidades.



“Sabíamos que debíamos volver a los territorios para tratar de resarcir lo que, en parte, también habíamos causado. Lo que hicimos, y hacemos, es respetar a las víctimas para que ellas se dieran la oportunidad de brindarnos confianza, una que trabajamos siempre por no defraudar”, señaló José Esteban Tapasco, director de la Cooperativa.



Lograr esta iniciativa, que es apoyada con recursos de cooperación internacional, la Gobernación y las propias comunidades, ha sido un trabajo constante de cerca de cinco años, pero que ha permitido avanzar hacia el perdón.



“Si no aprendemos a perdonar, no vamos a salir de la guerra. Uno tampoco sabe qué pasó en la vida de ellos y por qué pasaron las cosas. Claro que hubo algunas zozobras, pero preferimos avanzar y buscar una reconciliación que no sea con palabras, sino con hechos, como en este caso que trabajemos juntos” apuntó Idalia Díaz, una de las mujeres víctimas del conflicto armado que hace parte del proyecto de reconciliación.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales