Ante la alerta naranja en la que ahora se encuentra el Volcán Nevado del Ruíz, Caldas -uno de los departamentos que se vería eventualmente afectado por una posible erupción- tomaron recientemente varias decisiones.



El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, aseguró que evaluarán con el Invías y la Aerocívil qué pasará con la movilidad en las zonas cercanas al volcán.

"Me comunicaré con el director del Invías para definir acciones sobre el corredor vial Manizales – Bogotá, donde uno de sus tramos bordea completamente zonas aledañas al volcán”; señaló Velásquez.



Igualmente, el mandatario informó que evaluará con el director de la Aerocivil cómo será la operación del aeropuerto La Nubia en las próximas horas y si se deberá cancelar la llegada de aviones.



“Queda, además, totalmente prohibido el ingreso a cualquier predio del área del Parque Los Nevados. Le pedimos a la gente no acudir para evitar emergencias”, dijo.



El llamado del Gobernador también fue a la calma y a no creer ni difundir cadenas falsas que hablen de desabastecimiento de agua o víveres.

Laura Usma Cardona

Para EL TIEMPO

MANIZALES