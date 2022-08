En un video de cámara de seguridad quedó grabado el robo del que fue víctima un conductor de una camioneta en una lujosa zona del municipio de Villamaría, Caldas, ubicado a menos de cinco minutos de Manizales.



En la grabación se ve cómo dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta llegan directamente a donde estaba transitando la camioneta, abordan al conductor y luego de algunos segundos de forcejeo lograron abrir la puerta y hurtar algunas pertenencias.



En medio de la disputa, el conductor del vehículo sale corriendo y deja el carro abandonado sobre la vía, los presuntos ladrones toman otras pertenencias y posteriormente salen en su motocicleta de esta lujosa zona de la vereda La Florida de Villamaría, donde hay conjuntos residenciales, colegios y comercio.

En zona residencial de #Villamaría, #Caldas, quedó grabado el robo a un conductor. Autoridades investigan si se trataría o no de fleteo, pues - al parecer- no se llevaron dinero, sino herramientas. pic.twitter.com/ASi1uU9SHH — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) August 17, 2022

De acuerdo con lo captado en el video, el robo se dio sobre las 5:50 de la tarde de este martes a alrededor de 600 metros del CAI de la Policía del sector.



Por el momento, las autoridades han indicado que se encuentran en investigaciones del caso para determinar si se trataría o no de un caso de fleteo, pues, al parecer, los delincuentes se llevaron “herramientas” que llevaba el conductor y no dinero.



Desde la Secretaría de Gobierno del municipio indicaron que las autoridades ya tuvieron contacto con la víctima, quien no reportó heridas.