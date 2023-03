Las declaraciones que dio un concejal del municipio de Risaralda, municipio del occidente de Caldas, han generado polémica y los miembros del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) le han pedido retractarse públicamente.



El concejal del Partido Conservador, Juan Carlos Rave, señaló en la sesión del pasado 27 de febrero que en la Inspección de Policía de dicho municipio se necesitaba alguien de mano dura. “El que tiene un hijo gamín, vuelto mierda, mariguanero, bazuquero va a defenderlo a la Estación (…) Esa oficina necesita a alguien de carácter. Si es un hombre que tenga pantalones, así sea marica. Si es una mujer, que tenga carácter”, dijo.



Las frases desataron el descontento de varios sectores, al considerarlas ofensivas contra la juventud del municipio, así como con el sector social LGBT.



“No es la primera vez que el honorable concejal se refiere a la juventud de nuestro pueblo de esta manera, en diferentes ocasiones ha demostrado el rechazo que tiene con los jóvenes motociclistas”, indicó el Consejo Municipal de Juventud.



Esta misma instancia le solicitó a Rave disculparse públicamente, esto a través de un documento enviado con copia a la Personería y la Alcaldía.



“lnvitamos al concejal que no haga más señalamientos en contra de nuestra juventud y le sugerimos cambiar estos actos homofóbicos y mensajes negativos por programas y proyectos para fortalecer la educación, cultura y deporte. También le solicitamos que en los próximos días salga a la opinión pública y se disculpe en un acto humilde y consecuente como responsable de los actos anteriores”, señalaron los jóvenes.

Estas son las declaraciones que tienen en medio de una polémica a Concejal de #Risaralda, en #Caldas. Homofóbicas y sesgadas contra los jóvenes, dicen algunos. ¿Qué piensan?🤔 @ColombiaET @ELTIEMPO pic.twitter.com/c5k4Tssy9r — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) March 11, 2023

La respuesta del Concejal

El Tiempo se comunicó con Rave para indagar sobre su versión de los hechos. El concejal asegura que sacaron de contexto sus palabras y que no tiene “nada en contra” de los jóvenes o la población sexualmente diversa.



“Ese día estábamos discutiendo sobre el orden de Risaralda, porque en este momento estamos sin Inspector de Policía porque la persona que había renunció al no tener herramientas para trabajar y yo señalé que se necesitaba alguien con los pantalones bien puestos. Pero esa fue una frase con palabras que uno está acostumbrado a usar, pero que -evidentemente- hay que empezar a cambiar”, mencionó.



Respecto a su supuesto sesgo con la juventud, señaló que lo único que ha reclamado en debates es que se ponga orden a los motociclistas y con ello se reduzcan los accidentes. “He reclamado por los jóvenes desordenados, que pican las motos y demás, pero están volteando la torta. Respecto a la población LGBTI, les aclaro que no tengo nada contra ellos, no me interesa la vida sexual de nadie, no soy homofóbico”, agregó.



Rave señaló, igualmente, que no tendrá problema en explicar públicamente la situación y pedir excusas si alguien se sintió atacado u ofendido.

