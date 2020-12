Aberrante caso de abuso contra un animal fue archivado por la Fiscalía

En junio pasado, Alma, una perrita que vivía en las calles y deambulaba entre Irra, corregimiento de Quinchía (Risaralda) y de Tapias, en Neira (Caldas), fue abusada sexualmente por alguien de quien no se sabe más que los pocos rasgos físicos que describió la única testigo del hecho. Por falta de pruebas, la Fiscalía archivó el caso y el supuesto responsable sigue libre.

Alma fue abusada sexualmente por vía rectal en inmediaciones de una mina de Irra y, según relató a los rescatistas la única testigo, fue un minero.

Valentina Guarín Patiño, de la Fundación Animal Estoy Contigo, fue una de las activistas que recogió y quien se ha hecho cargo de su tratamiento y su cuidado desde el día de los hechos. Hoy expresa su indignación porque el responsable del hecho podría causar daño a otros animales de la zona.



“El proceso judicial en contra del abusador ha sido oficialmente archivado por la Fiscalía, ni siquiera tengo palabras para expresar la tristeza que esto me produce. El sufrimiento de una criatura inocente archivado, ignorado, descartado, por falta de pruebas”, sostuvo Guarín.



Y es que de acuerdo con la asesoría legal que ha recibido su fundación en este caso, para continuar con una investigación se requiere presentar como material probatorio el hallazgo de fluidos corporales humanos en el cuerpo del animal o evidencia audiovisual que compruebe qué persona fue la que accedió al animal. Sin esto, la Fiscalía no puede proceder.



“El trabajador aplicó grasa alrededor del ano de la perrita, se puso un preservativo y de esta forma logró acceder al agresor se recostó en el suelo y fue visto con vestigios de grasa y sangre sobre su ropa”, comentó la activista.

Respecto a los videos, nadie tiene imágenes del supuesto responsable de los hechos. “Me atrevería a decir que no las hay en el sector donde se dieron los hechos”, apuntó la activista.



De acuerdo con Guarín, la única información sobre el hombre que habría abusado de esta canina es la breve descripción física y el lugar donde trabajaba, pues -después de que se llevaron a Alma del pueblo- no se ha logrado comunicación con la testigo.



Guarín añadió, además, que, aunque en el lugar “saben de quién se trata”, las personas no se atreven a denunciar. “El ex jefe de ese hombre no frecuenta el pueblo y, al momento de ser consultado, se abstuvo de brindar información y manifestó no conocer el paradero del sujeto; no hay ninguna ley o circunstancia que lo obligue a brindar sus datos o imágenes”, precisó la cuidadora.

Meses de recuperación

La vida de Alma no ha sido la misma desde el mes de junio, cuando tenía apenas siete meses de vida, y el abuso le dejó grandes secuelas.

El proceso de recuperación de Alma ha sido extenso, pero hoy se encuentra mejor. Foto: Cortesía

Luego de que una radiografía que le practicaron días después de lo ocurrido, sufrió una separación del hueso pélvico; tiene un cuerpo extraño de consistencia grasa y rígida adherido a su glúteo derecho, una lesión llamada avulsión de cola. En la actualidad presenta cojera permanente en la pata trasera derecha, si camina por más de una hora puede empezar a sangrar y no puede correr más de cinco minutos.



“Tiene estrés postraumático, le teme a las sombras y a las voces de los hombres que visten como trabajadores de construcción, también al ruido y no tolera contacto con su cola y patas traseras. La vida de Alma jamás volvió a ser la misma, nunca podrá jugar por horas hasta el cansancio", lamentó la joven animalista.



Guarín finalizó diciendo que, aunque no se pueda capturar al responsable, esperan que la personas lo identifiquen y así evitar que abuse de otros animales en esta zona.

Cabe anotar que en noviembre pasado esta Fundación recibió un caso similar. Aquiles, otro perro callejero de esta zona fue abusado sexualmente, pero, pese a las atenciones veterinarias, no soportó las heridas y falleció.

