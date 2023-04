Muchas son las especulaciones que se han difundido a través de redes sociales las últimas horas por cuenta del aumento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Lo único cierto, dicen los expertos, son los datos y ellos indican que algo pasa en su interior.



El macizo volcánico viene registrando 8.000, 10.000 y hasta 11.000 sismos diarios en los últimos días, a excepción este lunes cuando se registraron 5.400.



Esta cifra sigue siendo muy alta y –según expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC)- no significa que la actividad pueda devolverse a nivel amarillo.



EL TIEMPO habló con Flover Gregorio Rodríguez, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, quien señaló que, aunque antes también había señales de actividad importantes, fueron precisamente los sismos los que llevaron a las autoridades a tomar la decisión de aumentar su nivel de actividad a naranja.



“No es que antes no hubiera, sino que ahora se han identificado más cada día. Antes también había emisión de ceniza, anomalías térmicas y fracturación de roca al interior, pero fueron los sismos lo que impulsaron la decisión en esta oportunidad. Y es que han reportado sismos de magnitudes superiores a tres, lo más alto que ha reportado el SGC”, dijo Rodríguez.



De acuerdo con el geólogo, esta sismicidad responde a un movimiento en la cámara magmática, que es lo más profundo del volcán.



“Tenemos un material, una roca fundida muy caliente a varios kilómetros abajo del volcán y eso se va moviendo. Es un proceso natural y no necesariamente significa una erupción inminente”, dijo.



Así se vio el volcán Nevado del Ruiz esta mañana 👀🗻. En él se aprecia un proceso de emisión en el que predomina el vapor de agua (columna de humo blanca) y, en menor proporción, el humo de color gris (salida de ceniza). 🧵 pic.twitter.com/POyHJWrFRU — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 3, 2023

La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres entregó una lista de municipios con amenaza alta. Foto: Ungrd

Rodríguez señaló que –a su juicio– la situación actual del volcán Nevado del Ruiz comparada con la de otros volcanes del mundo es normal y es probable que, según lo que se ha estudiado, no se dé pronto un nivel de actividad roja.



“El tiempo que está pasando desde la determinación de actividad naranja es amplio (cinco días), lo que permite pensar que no va a pasar nada y que en esta oportunidad no se daría una erupción explosiva, comparado esto con otros volcanes. Sin embargo, no nos podemos confiar de los promedios, porque se nos pueden pasar detalles puntuales de este comportamiento”, manifestó.

Murillo, Tolima, es uno de los municipios más cercanos al volcán. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

Esto lo que nos indica es que hay que estar pendientes, alertas y tomar medidas de prevención FACEBOOK

Tal como lo ha manifestado en los últimos días el Servicio Geológico Colombiano, la alerta naranja se podría mantener por varias semanas, esto considerando que se necesitan varios días para evidenciar si la actividad presenta cambios, sea de aceleración o de disminución de parámetros como emisión de ceniza, anomalías térmicas, además de los sismos.



“No podemos predecir lo que pasará, sin embargo, esto lo que nos indica es que hay que estar pendientes, alertas y tomar medidas de prevención. Entre más tiempo haya para prepararnos, mucho mejor”, apuntó.



Lo que sigue, señala el director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos es más acercamiento a la población de parte de las autoridades. Pues solo eso evitaría una tragedia.



En el 2022 la fumarola del Nevado del Ruiz alcanzó los 1.400 metros. Foto: Cortesía: Servicio Geológico Colombiano - Archivo 2022

“Las instituciones nacionales tienen muy buena capacidad de respuesta; desde 1985 (cuando ocurrió la avalancha que sepultó a 25 mil personas en Armero, Tolima), hay una red de monitoreo importante y los Observatorios tienen mejores insumos. Ahora, además se ve una buena reacción de las comunidades, escuchan y permiten ser guiados por las autoridades y eso vale oro en estas circunstancias”, precisó.



El geólogo señaló que en momentos como este es que se ve la importancia de lo que viene haciendo el país en términos de prevención. Y su llamado es a que los gobiernos municipales de las zonas de influencia tengan en sus equipos a geólogos, geofísicos o profesionales afines capacitados que les ayuden en la toma de decisiones.



"Hay muchos proyectos actuales a destacar, como el que se hace en convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) que buscan la apropiación social del conocimiento. Eso , lo que vemos hoy es lo que debemos seguir haciendo, empoderar a la gente de sus territorios y así evitar todo lo posible tragedias como las ocurridas en el pasado”, concluyó.

PMU realizado el domingo pasado en Villamaría, Caldas, a raíz de la actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz. Foto: Cortesía: Gobernación de Caldas

Laura Usma Cardona

Para EL TIEMPO

MANIZALES