¿Sabe cuánto de su gasto diario se va en impuestos? ¡Sorpréndase!

La polémica suscitada en la última semana tras la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que busca gravar con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) todos los productos de la canasta familiar, reavivó el debate sobro los tributos que se pagan en el país.

Aunque la iniciativa de Carrasquilla incluye un mecanismo para devolver el dinero recaudado a los pobres, el incremento de los impuestos no es una medida recibida de forma positiva entre la mayoría de los colombianos.



Para el especialista en derecho tributario, Camilo Zarama, aunque el IVA es un Impuesto “sumamente impopular por su indiscriminación y el ámbito en el que impacta, en cualquier caso es un tributo más sencillo en su administración y en principio, se presta como una herramienta de control”.



Zarama también explica que la propuesta de gravar a toda la canasta familiar con el IVA podría ser negativa porque esta tendría “un impacto nefasto en la población más vulnerable económicamente, ya que si no se crean mecanismos de devolución efectivos para este sector, un 19% puede que lleve a la imposibilidad de consumir el producto básico”. Sin embargo, agrega que la medida también haría que tributen aquellos que aún teniendo la capacidad económica, no pagan IVA en sus productos.

Si no se crean mecanismos de devolución efectivos para este sector, un 19% puede que lleve a la imposibilidad de consumir el producto básico FACEBOOK

TWITTER

Cabe recordar que tras la Reforma Tributaria realizada a finales del 2016 por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, más de 90 productos de la canasta familiar quedaron gravados con un IVA del 19 por ciento.



De acuerdo con Zarama, en país como Colombia, donde el nivel de desigualdad es tan grande, los impuestos deberían conseguir nivelar la misma, “al generar una mayor y mejor distribución de la riqueza, tomando de aquellos que más tienen en favor de inversiones que sean generadoras de oportunidad y movilidad social”, no obstante, advierte que esta premisa lastimosamente no se cumple en el país.



Ante este debate, EL TIEMPO desarrolló un test que lo ayudará a conocer qué tanto del costo total de los productos que hacen parte de su canasta familiar incluyen el pago del IVA.



La prueba tiene como base a la tabla de IVA a la canasta familiar establecida en la Ley 819 de 2016, y al valor promedio de dichos productos en el mercado colombiano.

La prueba

NACIÓN.