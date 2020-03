Tras incendios en Cesar, decretan calamidad pública

Frente a los graves incendios forestales y severos daños ambientales que se vienen presentando desde la semana pasada en el páramo de Sabana Rubia (Cesar), las autoridades de La Paz, decretaron el estado de calamidad pública.



"Llevamos ocho días atendiendo la emergencia que ha sido incontrolable por los fuertes vientos y las altas temperaturas en la zona", sostuvo el alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles.

El foco del incendio se concentra a una altura aproximada de 2.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde se han consumido 5.700 hectáreas que afectan los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi y otras zonas aledañas a la Serranía del Perijá.



De acuerdo con el mandatario local, se requieren refuerzos adicionales a los 30 bomberos indígenas especializados que han venido desde Riosucio, Caldas, y los voluntarios que desde el inicio atienden la situación.



“Seguimos avanzando en estas tareas de socorro porque donde hay un corazón fuerte, no hay nada imposible, ¡es duro pero se puede!” exclamó uno de los bomberos que viene trabajando en la extinción de los incendios.

30 bomberos han llegado desde Riosucio, Caldas para atender la emergencia ambiental. Foto: Archivo particular

Las autoridades ambientales del Cesar, alertaron sobre la fragilidad que afronta en estos momentos el páramo, ya que el fuego ha devastado una gran cantidad de frailejones, una especie que facilita la generación de agua a la serranía del Perijá, aledaña a estas regiones.



"De los tres focos hemos logrado controlar dos, pero hay uno cercano a Manaure que es el más preocupante. El censo realizado hasta el pasado 8 de marzo, permitió una evaluación de daños, reflejó que existen alrededor de unas diez familias afectadas porque se les están quemando el pasto que utilizan para el sustento de los bovinos” advirtió el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de La Paz, Carlos Villamizar, quien añadió, que el aire también está altamente contaminado por las partículas de gases, lo que puede generar enfermedades respiratorias y enfermedades a los cultivos.

Dada a la dimensión de esta emergencia, se gestionó el apoyo de un helicóptero Bambie Bucket, el cual no se ha podido utilizar por las condiciones ambientales y topográficas de la zona, como los fuertes vientos, humo y neblina que impiden la visibilidad del piloto al momento de esparcir el agua sobre las fuertes llamas.



A esta hora, los organismos de socorro y las autoridades del Cesar, mantienen activos los monitoreos y los protocolos establecidos para estos casos, coordinados con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Dirección Nacional de Bomberos, donde vienen participando 20 personas para ayudar a extinguir el fuego.



“Hacemos un llamado a la población que reside en los sectores rurales para que no realice quemas por ningún motivo, teniendo en cuenta que para los próximos días no hay pronóstico de lluvias y las altas temperaturas acompañadas de fuertes vientos son los causantes de que las llamas se propaguen y el fuego alcance grandes dimensiones causando grandes pérdidas en flora y fauna” solicitó la coordinadora de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, María José Páez.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

​Valledupar