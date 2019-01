Caimán aguja generó pánico a turistas, en el Parque Tayrona

Tremendo susto pasó un grupo de turistas que disfrutaba de una de las playas del Parque Nacional Tayrona, ante la aparición repentina de un caimán aguja que salió de la vegetación con destino al mar.

Niños y adultos se encontraban, unos en la arena y otros en el agua, cuando de repente vieron al reptil de gran tamaño caminando hacia la playa.



La reacción fue la de evacuar la zona por el temor a ser atacados; sin embargo, algunos en medio de la alarma sacaron su celular para grabar y fotografiar el momento.



Luz Elvira Angarita, directora Territorial Caribe de Parque Naturales de Colombia, manifestó que el Tayrona hace parte del hábitat del caimán aguja, y es normal su presencia en el área.



“Nosotros conservamos su hábitat y trabajamos de la mano con las corporaciones para hacerle el acompañamiento a esta especie que se mueve por todo el Caribe, lo importante es que tengamos el lugar bien conservado para su estadía”, señaló.

La bióloga Nidia Farfán reconoció que existe un riesgo al convivir con esta especie; no obstante, hay recomendaciones para que el visitante no tenga ningún inconveniente durante su avistamiento.



“El peligro existe dentro del Tayrona y en cualquier playa del Caribe donde acostumbran a estar estos caimanes”, precisó.



Farfán sostuvo que el poder observar este tipo de reptiles en esta área es el fruto de muchos esfuerzos que han realizado instituciones e investigadores por conservar la especie.

Invitan a la conservación

Las directivas de Parques Nacionales hicieron un llamado a ciudadanos, pescadores y turistas para que apoyen y respeten la conservación del reptil. “Generalmente tenemos miedo, pero es fundamental que aprendamos a cuidarlos y saber interactuar con él”, dijo la directora territorial.



Finalmente, recordó que el Tayrona es uno de los escenarios donde hay más presencia del caimán aguja, porque hay fuentes de agua dulce, donde está la mayoría del tiempo y el mar, donde se alimenta.



“Las personas, desde el ingreso, pueden informarse sobre dónde están la mayoría del tiempo los cocodrilos, así mismo sobre los cuidados que deben tener en cuenta, tales como no alimentarlos, no arrojarles objetos, no tomarles fotos de cerca, no tocarlos y mantenerlos a una distancia prudente de los niños”, puntualizó.

ROGER URIELES V.

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA