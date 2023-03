El juez Dagoberto Hernández decidió aplazar para el 19 de abril la audiencia que se adelantaba contra el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, por el caso de supuesta corrupción en la construcción del proyecto denominado Megabiblioteca en su época como alcalde.



La solicitud de aplazar la diligencia fue realizada por el abogado de la defensa, Juan Vicente Valbuena, quien pidió un plazo de 45 días para recolectar pruebas y poder controvertir lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación.



El juez argumentó que el material probatorio es complejo y extenso y que el objetivo de la defensa es controvertir los señalamientos, no adelantar el juicio.



El abogado Juan Vicente Valbuena manifestó que este plazo de 45 días es apenas razonable, ya que según la Fiscalía existen más de 17 irregularidades contractuales y dos supuestas falsedades ideológicas. Además, hay que tener en cuenta que hay tres imputaciones simultáneas contra Caicedo y la defensa necesita tiempo para revisar todos los elementos de pruebas.



"Estamos convencidos de la inocencia de nuestro cliente y trabajaremos en la recolección de pruebas para demostrarlo. Confiamos en que se haga justicia", agregó Valbuena.



La audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra Carlos Caicedo es un caso de gran interés para la opinión pública debido a su relevancia política y a las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.



La nueva fecha para esta diligencia está programada para el 19 de abril a las 9:00 de la mañana.

Caicedo se defiende

El gobernador de Santa Marta, Carlos Caicedo, ha sido acusado por la Fiscalía de un presunto peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales que se acerca a los $1680 millones en obras que se planificaron en la capital del Magdalena entre el año 2014 y 2015.



Caicedo que se declaró inocente de los cargos que se le imputaron en la diligencia, respondió posteriormente con un nuevo comunicado de prensa a las acusaciones expuestas por la Fiscalía.



Al respecto argumentó que la obra Megabiblioteca fue construida en predios de un colegio y su beneficio es corroborable, pues está en medio de una comunidad educativa con más de 6 colegios en un radio que no supera el kilómetro.



“Este lugar recibe la visita de estudiantes de todos los colegios de la ciudad, sin tener detrimento patrimonial alguno”, manifestó Caicedo.



El gobernador ha afirmado que la Fiscalía ha mentido al vincularlo con el "Robo al Magdalena" y ha señalado que la acusación de la Fiscalía de que incurría en falsedades por la ubicación de la biblioteca es infundada.



“Queda claro que no he tenido vínculo, ni nada tuve que ver tampoco con el Clan Cotes”, sostuvo Caicedo, quien considera que los dos gobernantes que lo antecedieron si enfrentan un proceso grave por la pérdida de millones de recurso en la obra Vía de la Prosperidad.



“Es el colmo que nos traten de delincuente por construir una obra que a juicio de la Fiscalía esta debía servir únicamente a los alumnos del ID San Pedro Alejandrino y no a toda la población infantil de Santa Marta como hoy lo es”, puntualizó el gobernador.

Nueva audiencia por supuestos hechos de corrupción

A partir de las 2 de la tarde de este jueves se realizará una nueva audiencia virtual contra el gobernador del Magdalena por otra de las obras por las cuales se le vinculó al considerar que existieron supuestos hechos de corrupción en la contratación pública.



La diligencia que será la segunda de tres a las deberá comparecer Caicedo, fue solicitada por el fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia. La próxima se desarrollará los días 14 y 15 de marzo.

Siguen las manifestaciones de apoyo

Seguidores del partido Fuerza Ciudadana adelantaron un plantón en apoyo al gobernador Caicedo. Foto: Cortesía

En el edificio Galaxia en el Centro de Santa Marta, donde funcionan los despachos de la Fiscalía, centenares de seguidores del partido Fuerza Ciudadana adelantaron un plantón en apoyo al gobernador Caicedo.



Para este jueves también se hizo una convocatoria con el objetivo de rechazar lo que han considerado un ataque sistemático contra el mandatario departamental.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

