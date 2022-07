En la inauguración del nuevo camellón de El Rodadero en Santa Marta, además de la obra que mejoró sustancialmente el aspecto de la zona, hubo un hecho que se llevó la atención de asistentes y personas que presenciaban la entrega a través de las redes sociales.



La situación que no pasó para nada desapercibida. Se dio justo en el momento que la alcaldesa de la ciudad, Virna Johnson, en compañía del gobernador, Carlos Caicedo, develaban la placa del proyecto de infraestructura.



En el video de la transmisión en vivo se ve el momento en el que el gobernador jala fuerte el símbolo patrio y se lo arrebata prácticamente de las manos a Johnson

Así actúa el misogeno gobernador del Magdalena, no se podía esperar menos: https://t.co/IyxmJTjofK — sergio lujan saad (@sergiolujans) July 28, 2022

Aunque los dos mandatarios retiraron al tiempo la bandera que cubría la insignia. Lo que hizo a continuación Caicedo, no cayó del todo bien, al considerarse por parte de algunos críticos que el gobernante pretendió quedarse con el protagonismo del acontecimiento.



En el video de la transmisión en vivo se ve el momento en el que el gobernador jala fuerte el símbolo patrio y se lo arrebata prácticamente de las manos a Johnson que solo se limita a esbozar una sonrisa.



En la red social Twitter los comentarios negativos por la actitud del gobernador no se hicieron esperar. Muchos señalan a Caicedo de machistas y opresor; otros de denigrar y querer opacar a la primera mandataria de la capital del Magdalena.



Aunque ninguno de los gobernantes se refirió directamente a lo acontecido. Ambos en sus perfiles de Instagram compartieron el video que registró el incómodo instante.

La publicación, Caicedo la acompaña con el texto “nuevo camellón de El Rodadero ¡una obra que genera grandes emociones”.

Opositores aseguran que esta no es la primera vez que se le ve a Caicedo figurando por encima de la Johnson

Para muchos el mensaje da a entender que su reacción se dio en medio de la emoción que le causó la entrega de esta obra que hace parte del plan 500 años que estructuró en su época como alcalde de Santa Marta.



Simpatizantes y otros testigos del suceso, opinaron que no hubo ninguna mala intención de parte del gobernador Caicedo, quien simplemente tuvo una acción jocosa con Virna Johnson, hacia quién profesa un gran cariño y amistad de muchos años.



No obstante, opositores aseguran que esta no es la primera vez que se le ve a Caicedo figurando por encima de la Johnson.



El pasado 19 de junio durante la apertura de las urnas, también un video se observa al gobernador solicitándole en el oído a la alcaldesa que le ceda su lugar para poder estar al lado del Ministro de Ciencias, Tito José Crissien, que daba un discurso en ese momento.



La mandataria distrital obedece inmediatamente y se cambia de posición, para que Caicedo posara en las cámaras junto al funcionario nacional.



