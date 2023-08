Al menos 1.000 caficultores de los departamentos de Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, Huila y Nariño se reunieron en Armenia para protestar por las afectaciones que han sufrido producto de la caída de los precios del grano, los cambios climáticos y los manejos que la Federación Nacional de Cafeteros le ha dado a la crisis.



“Pedimos un precio justo y una garantía de compra, que se vuelva a lo que logramos hace 10 años donde el café tenía un precio base y un precio techo. Pedimos reducción en los intereses de los créditos bancarios, que son tan altos. Pedimos que el Gobierno se siente a dialogar con nosotros para llegar a acuerdos”, dijo el cafetero del Tolima, Miguel Gordillo.

Los cultivadores argumentan que están perdiendo al menos 50.000 pesos por cada arroba de café y por esto le piden al Gobierno Nacional que disponga de un fondo de estabilización como el que se generó hace una década tras el paro cafetero de 2013.



“Le pedimos al Gobierno que interceda, necesitamos aproximadamente 1 billón de pesos para la cosecha que se viene y para que las pérdidas no sean muy grandes. Estamos vendiendo café por debajo de los costos de producción, estamos vendiendo la arroba en 120.000 pesos y nos cuesta 170.000 pesos producirla. Necesitamos un crédito sin intereses, para renovar los cafetales y para el sostenimiento de los mismos”, señaló el cultivador Roberto Suescún.



Pese a que el presidente Gustavo Petro se unió a los reclamos de los cafeteros sobre la necesidad de reestructurar la Federación y a los cuestionamientos por los salarios que reciben los directivos de la entidad.



“La Federación necesita una reestructuración porque vemos que el comité directivo, que está integrado por 15 representantes, que son nombrados a dedo, no por elección popular, pedimos la renuncia de ellos. No queremos que se acabe la Federación, necesitamos mejorarla, disminuir los gastos al interior de la entidad y que todos nos veamos beneficiados”, añadió Suezcún.



Los cafeteros también cuestionan la importación de café de otros países, lo que según comentan ha reducido la calidad del grano colombiano.



“Esa mezcla con pasillas de otros países ha hecho que dejemos de percibir más ingresos. En el extranjero nos rebajaron la prima por la calidad, pasó de 80 a 8 centavos por las mezclas que ha hecho la Federación. Vemos una reducción de 82.700 pesos por cada arroba exportada. El Gobierno nos atendió hace unos días y le pedimos que si la federación no se reestructura, que les quiten el manejo del Fondo Nacional del Café”, dijo Carlos Alberto Ocampo.



Los cultivadores aseguraron que si no logran acuerdos nuevamente convocarán a un paro cafetero como el de 2013.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA