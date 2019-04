Cafeteros protestaron en Armenia por los bajos precios

Al menos unos dos mil caficultores de todo el país marcharon ayer por las calles de Armenia con el propósito de llamar la atención del Gobierno Nacional y solicitarle que tome medidas para enfrentar la situación que actualmente atraviesan los cultivadores del grano.

Cientos de productores cafeteros llegaron desde departamentos como Antioquia, Cauca, Valle, Tolima, Huila. Otros se concentraron en San Gil, Santander y otros en Pueblo Bello, Cesar y en Ciénaga, Magdalena.



“Le estamos pidiendo al Gobierno que aumente la cantidad del recurso para la atención de la diferencia que se presenta entre el costo de producción de la arroba de café y el precio de venta. Es una diferencia de 13.000 ó 14.000 pesos por arroba y de 130.000 o 140.000 por carga que obviamente golpea el ingreso de los cafeteros y genera hambre y pobreza entre los productores”, señaló el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Nacional y vocero de Dignidad Cafetera, Oscar Gutiérrez Reyes.



Aunque se ha especulado que tras esta movilización pacífica de los caficultores se avecinaría un nuevo paro cafetero (como el de 2013) el vocero de los productores señaló que dependerá de cómo reacciona el Gobierno Nacional ante esta protesta.



“Los paros no dependen de los dirigentes, dependen de las reacciones que toman los gobiernos y de la voluntad de los cafeteros de hacer o no una movilización de ese corte. Yo espero que no lleguemos a eso y que el Gobierno entienda y nos ayude a resolver el problema pero veo una dificultad y es que el Gobierno no ha logrado comprender que tiene que hacer una acción en el frente internacional, el origen son los fondos privados”.



La productora María Isabel Duque se desplazó desde Riofrío, Valle del Cauca,para pedirle al Gobierno que no queremos subsidios, “lo que queremos es que el Gobierno establezca un mecanismo de sustentación del precio para que nuestro producto tenga capacidad para estar en el mercado. Ya hemos pasado por varios programas de subsidio y la situación difícil sigue, los costos de producción son mayores que el precio de venta”, señaló la mujer.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO