Cafeteros marchan en Armenia para pedir ayudas del Gobierno nacional

En la tarde de este miércoles, miles de cafeteros marchan en la capital del Quindío exigiendo ayuda del Gobierno nacional. La protesta es organizada por Dignidad Cafetera Nacional y Dignidad Agropecuaria Nacional.

El director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Nacional, Óscar Gutiérrez Reyes, explicó que los cafeteros tienen razones “justificadas” para manifestarse en las calles de la capital del Quindío y en otras ciudades de departamentos cafeteros del país.



“La grave situación que atraviesan los productores de café por continua caída en los precios internacionales del grano -que soportan desde hace 27 meses- ha llevado a precios por debajo de 0,90 centavos de dólar la libra lo que, además, conlleva a un precio interno inferior a 68.000 mil pesos la arroba dejándoles pérdidas de, por lo menos 10.000 mil pesos en arroba”, afirmó Gutiérrez.

El líder gremial agregó que “la caída de los precios internacionales está ligada a los juegos de especulación de los fondos privados de inversión y las multinacionales que tuestan, comercializan y distribuyen el grano y que controla el capital financiero internacional. Los precios no los fija un mercado libre. Los precios los fija un mercado de monopolios que controla el capital financiero a través de los fondos de especulación y las multinacionales que se enriquecen a manos llenas”.



“Mientras eso sucede los caficultores del mundo dejan de ganar 40 mil millones de dólares al año por los precios de compra que imponen las multinacionales. Los caficultores del país dejan de percibir 5 mil millones de dólares anuales por la misma causa. Las cifras se derivan de comparar los precios acordados en la Organización Internacional del Café, OIC, en 1983, con los que, se deberían pagar hoy a los productores del grano”, agregó Gutiérrez.



Además de Armenia, las movilizaciones se realizarán en San Gil, Ciénaga, Pueblo Bello, Tierra Alta y Bogotá. En estas, según Dignidad Agropecuaria Nacional, participarán cafeteros, arroceros, maiceros, paneleros, plataneros, paperos, yuqueros, lecheros, palmeros de aceite, frijoleros, algunos productores de hortalizas y los habitantes de los páramos.



Cabe recordar que la más reciente movilización de cafeteros fue el paro nacional cafetero, que se realizó en varias regiones del país entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013. Durante la protesta hubo bloqueos de vías y disturbios.



De acuerdo con Gutiérrez, “la movilización elevará un justo reclamo, al gobierno nacional, por no actuar en defensa de los productores de café. Dignidad Cafetera ha señalado que el gobierno debe liderar -con otros países productores- una organización que luche por ordenar el mercado mundial, manejar inventarios, retener excedentes de cafés de países productores y exigir precios dignos y justos a las multinacionales.



El gobierno del presidente Duque sabe el daño que causan las multinacionales y los fondos privados de inversión, pero, nada hace frente al maltrato comercial se le da al país”.



Los cafeteros -agregó Gutiérrez- se ven obligados a solicitar un apoyo, ayuda o subsidio, llámese como se quiera, al gobierno nacional. Con los precios internos, los cafeteros no son capaces de recoger la inversión realizada y tener una tasa, así sea mínima, de utilidad. Por eso, reclaman, al presidente Duque, mayor respaldo, del que se ha aprobado, para los productores. Si bien el gobierno ha dado un apoyo a través del Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera, IGEC, este es completamente insuficiente”.



En resumen, las razones de la protesta son “precio interno que recoja costos de producción y una tasa de ganancia al productor y creación de una organización de países productores que luche, frente a los gobiernos y multinacionales de los países consumidores, por precios dignos”.



