La muerte de un cachorro por el susto que le ocasionó el estallido de la pólvora durante la noche del 24 de diciembre, tiene consternados a los animalistas y ciudadanos en Santa Marta.



El perro fue encontrado sin signos vitales debajo de la cama donde se habría refugiado en medio de su desespero.

Anoche en Santa Marta por el uso de la pólvora murió Bruno en el barrio minuto de Dios 😪.



Bruno estaba tan asustado que se escondió de bajo de la cama y su corazón dejó de latir 💔.



Tenemos un decreto que prohíbe el uso de la pólvora pero no se aplica

Su dueña, Omaira Martínez, contó que cuando llegaron a la casa estaba toda desordenada porque el perro corría de un lado a otro despavorido por las detonaciones del material pirotécnico que activaban algunos vecinos, además de los altos volúmenes de la música.



“La familia había salido a una cena navideña y dejamos a Bruno solo. Él era muy nervioso, así que no soportó los fuertes sonidos que se escuchaban en el sector”, lamentó Martínez.



El perro que tenía 11 meses de nacido ya había presentado comportamientos de miedo durante el 7 de diciembre que también hubo constantes estallidos del material pirotécnico.



La historia de Bruno ha sido publicada en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron mensajes de molestia hacia las personas que insisten en el uso de la pólvora a pesar que en la ciudad hay un decreto que lo prohíbe.



“En Santa Marta por el uso de la pólvora murió Bruno en el barrio minuto de Dios; Estaba tan asustado que se escondió debajo de la cama y su corazón dejó de latir”, manifestó el animalista Lorenzo Bonilla.



Ángela Álvarez en la publicación comentó: “Horrible, mi perra también estaba descontrolada, casi no la calmamos. No sé porque les parece bueno quemar la plata. Pero siguen dando permisos de venta eso sí.”.



Los animalistas insisten en el llamado a la ciudadanía de abstenerse de quemar pólvora durante las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta que es un riesgo para quien la manipula y además causa una afectación en los perros.

Por Roger Urieles

