Tensión en cárcel de Cúcuta por cacerolazos y protestas de reclusos

Los reclusos de la cárcel Modelo de Cúcuta intensificaron las manifestaciones pacíficas para denunciar el riesgo sanitario en el que se encuentran y exigir al Gobierno Nacional iniciar el proceso de excarcelación de cientos de internos.

Al menos tres cacerolazos se han adelantado en los diferentes pabellones del centro carcelario durante los últimos días, para llamar la atención de las autoridades locales y nacionales.



Los internos a través de videos grabados en el interior de la cárcel, solicitan la implementación de medidas sustitutivas de la pena intramural por razones humanitarias, de acuerdo con el Decreto 546 del 14 de abril de 2020.

Hemos solicitado que se adopten medidas para preservar la vida de toda la población carcelaria FACEBOOK

TWITTER

“Hemos solicitado que se adopten medidas para preservar la vida de toda la población carcelaria, pero obtenemos respuestas negativas, represivas y discriminatorias”, señaló uno de los reclusos.



Ángela Ochoa, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (Asofamintercuc), denunció que funcionarios del Inpec no están siguiendo las medidas de protección sugeridas para evitar contagios de la Covid-19.



(Le recomendamos leer: Migrantes se regresan a Colombia tras recibir amenazas en Venezuela)



“Nos preocupa la vida de nuestros familiares, no queremos que haya ningún muerto adentro con esta enfermedad; pero los guardias del Inpec no cumplen la cuarentena y no utilizan los elementos adecuados”, sentenció Ochoa.

los guardias no acatan la orden de acuartelamiento y salen e ingresan al establecimiento poniendo en riesgo nuestra salud FACEBOOK

TWITTER

Un grupo de internos quienes lideran las manifestaciones, señalan que: “No se han tomado medidas para evitar que el virus se propague dentro de la cárcel, no tenemos suministro de tapabocas y antibacteriales. Además, los guardias no acatan la orden de acuartelamiento y salen e ingresan al establecimiento poniendo en riesgo nuestra salud”.



(Lea también: Decreto de excarcelación por pandemia no cobija reclusas de Cartagena)



Dentro de la cárcel de Cúcuta no hay internos o funcionarios contagiados. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares exigen un control exhaustivo para evitar un brote del virus similar al registrado en la cárcel de Villavicencio.



El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, cuenta con capacidad física para albergar 2200 internos, distribuidos en 22 pabellones. Actualmente hay un hacinamiento que supera los 4.300 reclusos.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA