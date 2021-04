En Cartagena el cacerolazo y las marchas fueron en paz

En Cartagena el paro nacional contra la reforma tributaria se vivió en paz y lejos de los hechos de violencia de otras ciudades del país.



Desde muy temprano los cartageneros salieron a las calles con masivas marchas que se tomaron los principales corredores de la ciudad desde la zona industrial de Mamonal hasta la zona turística de Bocagrande.



En horas de la noche desde sus hogares, los cartageneros protagonizaron un cacerolazo pacífico para manifestar sus descontento ante las medidas económicas que plantea el Gobierno.



“Estoy en contra de la Reforma Tributaria al pueblo no se le puede castigar. Si van a cobrar impuestos que sea a los más pudientes, no al pueblo colombiano, no a la canasta familiar, no al IVA a los servicios públicos”, sentenció en horas de la tarde el alcalde Cartagena William Dau, quien participó en las marchas.



Un aguacero que bañó la ciudad dispersó a parte de los manifestantes.



“Lastimosamente había que marchar y correr peligro por cuenta del covid que ya estamos en un nivel crítico por ocupación de camas UCI o marchar con el pueblo, pero en este momento es más importante manifestar mi solidaridad con el pueblo cartagenero y colombiano”, agregó el burgomaestre.



La avenida Pedro de Heredia, uno de los principales corredores de movilidad de la ciudad, estuvo bloqueada en varios puntos y por varias horas por los manifestantes. El servicio de Transcaribe también estuvo suspendido.

