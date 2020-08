Cabildo gobernador será despedido con ceremonia en la Sierra Nevada

Dos helicópteros de la Fuerza Armada, con un protocolo especial, realizarán este domingo el traslado desde Santa Marta a la parte alta de la Sierra Nevada del féretro con los restos mortales del Cabildo gobernador José de los Santos Sauna, quien murió el pasado jueves por efectos del Covid-19.



A través de una carta firmada por familiares y líderes indígenas, se solicitó a las autoridades de salud, que respetaran sus tradicionales culturales, evitándose la cremación y cualquier otra intervención en el cuerpo sin vida del máximo representante del resguardo Kogui-malayo-Arhuaco.



El deseo de esta comunidad a la que José de Los Santos Sauna representó y defendió por muchos años, es poder despedirlo con una ceremonia ajustada a las creencias religiosas y ancestrales.

El secretario de Interior del Magdalena, José Humberto Torres, manifestó que dicha petición tuvo la aprobación de las instancias nacionales, por lo que desde el departamento se viene brindando todo el acompañamiento y apoyo en el proceso de entrega y desplazamiento de los restos mortales del Cabildo Gobernador.



“Con todos los expertos para el tratamiento del Covid-19 se definió junto al Ejército y la Armada Nacional adoptar diferentes medidas y cuidados para transportar el féretro hasta la Sierra Nevada reduciendo al máximo el riesgo de contagio”, manifestó el funcionario.

Las Secretarías de Salud Departamental y Distrital dieron instrucciones estrictas a los parientes, sobre las precauciones que deben tener al momento llevar a cabo la sepultura. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Según Torres, dos aeronaves a través de un mecanismo de izado llevarán colgado el ataúd hasta la parte alta del macizo donde será recibido por los pobladores.



Adicionalmente las Secretarías de Salud Departamental y Distrital dieron instrucciones estrictas a los parientes, sobre las precauciones que deben tener al momento llevar a cabo la sepultura.



“Si bien respetamos sus derechos culturales y ancestrales, es nuestro deber advertirles sobre el peligro que hay para su salud en caso que se manipule o haya contacto directo con el cuerpo que lo entregaremos correctamente sellado. Confiamos en que acaten las recomendaciones y no se exponga la vida de ninguno”, agregó el secretario de Salud departamental, Julio Salas.

Por tratarse de un territorio indígena y tener su propia autonomía constitucional, no podrá verificarse que sean acatadas las normas de bioseguridad durante la ceremonia.



“Lo que suceda en el resguardo será su responsabilidad, no obstante, los solicitantes expresaron su compromiso de hacer las cosas bien para no exponer a ningún miembro de la comunidad”, manifestó el Secretario de Salud.



Los familiares de José de los Santos Sauna recibieron igualmente implementos de bioseguridad para que los distribuyan entre quienes asistan al evento religioso, en el que además deberán evitarse aglomeraciones y respetar el distanciamiento social.



La ceremonia para despedir el Cabildo gobernador se celebrará este domingo en horas de la tarde en la Gran Nación kogui en Puebloviejo jurisdicción del departamento de La Guajira.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta