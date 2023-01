Defensores de los derechos de los animales denunciaron que uno de los ejemplares que participó de la cabalgata en Manizales tuvo que ser sacrificado luego de recibir un golpe en medio del desfile.



De acuerdo con lo informado por Jessica Quiroz, diputada animalista de Caldas, el animal recibió una patada de otro equino y quedó muy mal herido.



(Siga leyendo: Pareja y su suegra murieron en accidente, bebé de 8 meses lucha por la vida).

La Alcaldía de la ciudad no se ha pronunciado sobre la polémica. Foto: Cortesía Jessica Quiroz.

“Un equino tuvo que recibir la eutanasia debido a una patada por parte de otro equino que le fracturó el fémur, los médicos veterinarios de la cabalgata atendieron al equino y le aplicaron la inyección afuera de un hotel. No pudimos grabar porque ni la Policía, ni las personas de logística lo permitieron y acordonaron la escena”, señaló la diputada.



El equino que tuvo que ser sacrificado fue uno de los 2.000 que participaron de la tradicional cabalgata, que duró alrededor de ocho horas. De acuerdo con Quiroz, quien es veterinaria de profesión, el estrés de la escena pudo ser el factor que propició que el otro caballo le lanzara una patada.



(Le recomendamos: Sellan el motel donde murió bebé encerrada en un carro: avanzan investigaciones).



“Es un evento con mucha gente y algunos caballistas se quedan atrás, lo que obliga a logística a que les apresuren el paso y demás. También hay animales que se estresan mucho ante la afluencia de personas, de otros animales y con la música. Todo eso puede generar estos comportamientos”, apuntó.



La animalista señaló que llevan varios años buscando que esta práctica sea abolida en todos los municipios del departamento y señaló múltiples factores entre los que resaltó el consumo de licor; la falta de personal de Policía, de la administración municipal y demás entidades, “no se da abasto para tantos caballistas”.



Además, asegura, que la comunidad no respeta las resoluciones adoptadas para el evento. “Cabalgan por fuera de las rutas establecidas, no hay cierres para los embarques y las personas siguen cabalgando en los animales después de terminada la cabalgata”.



(Más: Asesinan a dos mujeres en Cauca en menos de 24 horas).



Y agregó: “Siempre hay casos de maltrato animal, algunos llegan enfermos, se deshidratan por el cansancio; animales que terminan siendo sacrificados porque sufren caídas, fracturas, entre otros. Hemos luchado y tratado de regularlas mucho, pero sigue siendo muy difícil y siguen pasando cosas que hacen que estos eventos sean mal vistos”.



Por el momento, las autoridades no se han referido al caso puntual. Sin embargo, este medio conoció que es uno de los temas que se está tocando en el Puesto de Mando Unificado que se adelanta a esta hora y se repite cada día de Feria.



Es de anotar que más de 10 veterinarios acompañaron la jornada y se encargaron de atender a los más de 2.000 ejemplares que hicieron parte de la actividad en la que estaba prohibido el consumo de licor y en la que año a año se han incrementado las reglas para su ejecución.

MANIZALES