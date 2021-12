La Inspección de Policía del municipio de Icononzo, Tolima, citó a su despacho al ciudadano grabado en videos en el momento que, al parecer, maltrataba un equino al que le hizo electrochoques con taser durante una cabalgata en las fiestas patronales.

Fue identificado como Carlos Eduardo García Pinilla, 56 años, oriundo del municipio de Anzoátegui y residente desde hace un año en Icononzo donde se dedica a oficios varios y a la venta de empanadas.



“Lo citamos para darle curso al trámite administrativo de sanción a que haya lugar e informarle que el proceso penal del delito de maltrato animal lo asume la Fiscalía”, afirmó Carlos Alberto Rubiano, inspector de Policía en Icononzo y agregó que la sanción penal contempla entre 12 y 36 meses de prisión.



(Le puede interesar: Dolor en la música del Pacífico por el asesinato de joven cantante)



Cuando el inspector le preguntó por qué utilizó taser para maltratar el equino, García Pinilla respondió que “todo se debía a la ingesta de licor”.



También le indagaron por la procedencia del taser utilizado en la cabalgata y respondió que “se lo habían prestado, pero no recordó el nombre de la persona”.



Lo que sigue en la Alcaldía contra Carlos Eduardo García Pinilla es un proceso administrativo sancionatorio que contempla multa de entre 5 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



“La sanción es gradual y se aplica con base en el dictamen que haga el veterinario sobre el estado de salud del caballo que al parecer no sufrió daños severos”, aseguró el inspector de Policía.



La alcaldesa de Icononzo, Margoth Morales, dijo que el municipio rechazó la agresión durante la cabalgata que fue convocada por la Alcaldía.



“Condenamos el maltrato, en Icononzo queremos y respetamos a todos los animales”, afirmó la mandataria y agregó que la Fiscalía tiene la competencia para investigar este caso que tiene indignados a los defensores de animales del país.



Finalmente se conoció que el agresor fue individualizado por las autoridades más no hubo captura.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ