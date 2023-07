Una familia está desesperada por la desaparición de su hija, de 15 años. Es Danna Elizabeth Pinto Muñoz, de quien los padres no volvieron a tener rastro desde que salió de su vivienda en San Antonio de Padua, en Buesaco, localidad de Nariño. Desapareció el pasado 26 de julio.



No quieren vivir el mismo drama de la familia de Paula Nicol Palacios Narváez, que fue raptada en la misma zona, en diciembre del 2014 y cuyo caso estremeció a toda una región, sin que aún se conozca su paradero.

Flor Cely Muñoz, madre de Danna Elizabeth, autorizó publicar el caso con la fotografía de la menor.



Dijo que la última vez que la vieron fue a la 1:20 p. m. del pasado miércoles 26 de julio, cuando salió del colegio San Antonio de Padua. Allí cursa el grado 11. El plantel está ubicado en el corregimiento del mismo nombre.



“Ella nos había dicho que se quedaba haciendo un trabajo con una amiga”, indicó.

Pero esa compañera luego les comentó a los padres que Danna había decidido regresar y creyó que se iría para su casa, pero eso no ocurrió.



Sin embargo, ese día y el 27 de julio se comunicó con sus padres, a través de celular en cuatro ocasiones, dos el día anterior y dos más ese jueves.



La última llamada fue a las 5:30 p. m. del 27 de julio. “No volvió a comunicarse con nosotros, no sabemos nada nada de ella. Por eso estamos muy preocupados”, aseguró la madre.



Comentó que la niña había ingresado a la banda estudiantil, en la que tres profesores habían hecho la convocatoria para integrar esa agrupación musical.



“A la niña le gustaba mucho entrar a la banda, entonces nos dijo: 'Papá y mamá, déjenme participar''. Los padres accedieron.



Con el paso de los días, los padres se habían enterado de que otros estudiantes empezaron a abandonar la banda.



Los padres esperaron hasta la noche del 26 de julio, la aparición de su hija, como no llegaba decidieron ir hasta el lugar donde pensaban que ella estaría. Pero no fue así.



Por ello, ya pusieron el caso en conocimiento de la Comisaría de Familia y Policía Nacional.



La madre también comentó que la niña ha tenido episodios de depresión, por lo que ha venido sometida a un tratamiento mediante charlas, “pero la psicóloga dijo que ya iba a terminar”.



Este 28 de julio, los desesperados padres decidieron viajar hasta el vecino municipio de Chachagüí, porque habían recibido información de que alguien habían visto a la niña en las calles de esa veraniega localidad.



El 26 de julio, esta adolescente había salido de su casa vestida con la sudadera del colegio (camiseta blanca y pantalón azul).



“Luego, ella se cambió de ropa porque en las cámaras aparece con un short azul, un camibuzo blanco, zapatos del mismo color y el maletín negro del colegio”.



En efecto, dijo la madre, la niña quedó grabada en cámaras en un sector de Chachagüí. Se observa junto a un hombre.



"Queremos que nos la entregue", afirmó.



“Nosotros en este momento no nos podemos quedar de brazos cruzados”, advirtió con preocupación.



Flor Cely, quien además de Danna tiene otros dos hijos, expresó que su hija no le había manifestado que tuviera programado un viaje. Por este motivo piensa que la menor está retenida contra su voluntad.



Comentó que no ha recibido llamadas pidiendo dinero a cambio de la liberación de su hija., “Gracias a Dios no hemos recibido llamadas por extorsión. Que Dios nos libre”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO