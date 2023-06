El pasado 9 de junio el país recibió la noticia que estaba esperando desde un mes atrás: los cuatro niños indígenas que permanecían extraviados en la selva aparecieron. Por fortuna, todos con vida y su recuperación ha avanzado con éxito en el Hospital Militar.



Desde allí los médicos se han esforzado no solo en monitorear sus signos, sino en restablecer su alimentación. Este proceso ha sido más complicado, pues los menores ya se habían desacostumbrado a los productos sólidos.



Wilson se encuentra perdido en la selva. Foto: Fuerzas Militares

Sin embargo, la felicidad no ha sido absoluta, pues un miembro perruno de las Fuerzas Militares sigue en la selva. Se trata de Wilson, el can entrenado para operaciones especiales que tenía como misión encontrar a los menores.



De hecho, la cumplió. Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, ya en el Hospital, han contado que estuvieron varios días con Wilson, pero perdieron su rastro. La mayor incluso lo dibujó y le pidió a los militares que entregara la obra al guía canino del perro, el soldado profesional Cristian David Lara Cuarán.



😭🐕‍🦺 Este es el dibujo de Wilson, hecho por Lesly, la niña rescatada de la selva. → https://t.co/YIWtOTodzQ • Los menores pidieron que se lo entregaran al Guía canino y amigo de Wilson. pic.twitter.com/60BvDCJuF4 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 12, 2023

Desde un primer momento el comandante de operaciones especiales, Pedro Sánchez, afirmó que la Operación Esperanza no terminaría hasta que el último de sus comandos saliera de la selva. Esto incluye a Wilson, por lo que todavía hay un grupo de soldados que permanece en el lugar, incluido su guía.



Según reveló RCN, la nueva estrategia de búsqueda contempla la entrada de ocho perritas en calor adiestradas para, de alguna forma, atraer a Wilson. También han dispuesto concentrado en distintas zonas donde creen que podría estar.



Hasta donde se sabe, una de ellas ya está en el terreno, pero no se ha publicado una nueva actualización.

#VamosPorWilson | Las habilidades de nuestros binomios caninos: soldado y canino en las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate son decisivas para la victoria. Wilson ha participado en diferentes operaciones.



¡No descansaremos hasta encontrarlo! pic.twitter.com/mH0PhwhlCm — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 13, 2023

¿Por qué se perdió Wilson?

Aún no está claro qué ocurrió con el can, solo que después de su desaparición fue visto dos veces por los militares a lo lejos. Al parecer, vivió un susto, pues su comportamiento cambió y no respondió a los llamados.



Es posible que se haya topado con algún animal y esto lo alterara. Sin embargo, no son más que especulaciones.



Lo cierto es que el 6 de junio, tan solo tres días antes del rescate de los niños indígenas, lo vieron, por lo que la esperanza sigue presente.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS