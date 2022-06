Casi una semana después de la desaparición del subcomandante de la estación de Policía de Pereira, mayor Julián David Gámez Amaya, quien, según autoridades, cayó por un abismo que terminaba en el río Otún mientras perseguía a tres presuntos secuestradores a las afueras de la capital risaraldense, hoy su familia pide a las autoridades una investigación exhaustiva y contemplar la hipótesis de que el oficial sigue con vida.

Familiares sostienen que hay varias situaciones confusas y que no han sido resueltas por las autoridades. Entre ellas, que sí se encontraron los cuerpos, uno sin vida, de los dos supuestos delincuentes que se tiraron en el mismo lugar, además del hallazgo de pertenencias personales de Gámez Amaya en la zona y que –a su juicio– deberían estar junto con la ropa del oficial.



“El monófono, el celular institucional y la billetera quedaron en la zona, pero los uniformes tienen bolsillos profundos. Además, dicen que no se tiró con el armamento, ¿cómo es posible que no lo tuviera si estaban en la persecución de unos secuestradores?”, indicó una familiar del oficial.

Según lo dicho a la familia, no se encontró el celular personal del mayor, pero horas después de su desaparición los mensajes que se le enviaban aparecían como entregados en la aplicación de WhatsApp, es decir, tenía señal.

mayor Julián David Gámez Amaya. Foto: Tomada de redes sociales

La familia de Gámez Amaya, quien es oriundo de Pesca, en Boyacá, pide a las autoridades contemplar más de una versión. Es decir, que no solo lo busquen sin vida en el río, sino que se considere la posibilidad de otras situaciones, como un secuestro.



“Pereira es una zona difícil, hay grupos delincuenciales y él había tenido en los últimos días operativos grandes. De unos días para acá él estaba raro y ni quería hablar con su familia. Quizá alguna banda lo estaba viendo como un problema, pues él ocupaba un rango importante”, agregó la mujer.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Pereira, a donde llegó el oficial en julio de 2021, indicó que las labores no han parado en seis días y que lo siguen buscando.



“Con un mayor que es buzo, se han hecho inmersiones en el río, también por tierra con los organismos de socorro y por aire con el helicóptero. También se ha hecho rápel por la zona donde se presume cayó. La búsqueda ha sido incesante y seguirá”, han informado desde la institución.

El mayor Eduardo Gamboa Pardo, comandante grupo PONALSAR, ha pedido a las comunidades aledañas a la zona donde se registraron los hechos que informen a las autoridades cualquier señal.



“Los esfuerzos que hemos desplegado para encontrarlo han estado dirigidos no solo al río Otún, sino también a la rivera del Cauca. Si la comunidad tiene información, puede comunicarse al 123 para desplazar un equipo”, explicó el mayor.

